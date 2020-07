Quảng cáo

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 4 năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU đạt 15,2 tỷ USD, giảm hơn 4% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó xuất khẩu đạt 10,6 tỷ USD (giảm hơn 9%) và nhập khẩu đạt 4,5 tỷ USD (tăng hơn 10%). Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU là: điện thoại các loại (2,78 tỷ USD), giày dép các loại (1,19 tỷ USD), máy vi tính và sản phẩm điện tử (1,36 tỷ USD) và hàng dệt may (814,6 triệu USD) đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái...

Ngày 12 tháng 2 năm 2020, Nghị viện châu Âu đã thông qua Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam (EVFTA). Ngày 08 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua EVFTA và hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020

Dự báo, Hiệp định EVFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020; 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có Hiệp định. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu từ EU cũng tăng nhưng với tốc độ thấp hơn xuất khẩu, cụ thể là khoảng 15,28% vào năm 2020; 33,06% vào năm 2025 và 36,7% vào năm 2030. Về mặt vĩ mô, EVFTA góp phần làm GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân 2,18-3,25% (năm 2019-2023); 4,57-5,30% (năm 2024-2028) và 7,07-7,72% (năm 2029-2033).

bản, với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, được sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Vụ thị trường Châu Âu – Châu Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Hợp tác thương mại và công nghiệp với đối tác Liên minh châu Âu: EVFTA - Cơ hội hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững” vào lúc 08h00 ngày 31/7/2020 tại Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Nhằm cung cấp thông tin, cập nhật tình hình chính sách, đưa ra những phân tích, nhận định, giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam một cách chính thống, bài Minh Với sự tham gia của các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan ngoại giao, đặc biệt, với phần kết nối trực tuyến cùng các Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cũng như các chuyên gia từ Việt Nam và EU, chương trình chắc chắn sẽ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được thông tin, để có thể chủ động, định hướng, xây dựng kế hoạch kinh doanh của mình phù hợp, hiệu quả và lâu dài. Diễn đàn cũng sẽ là cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tiếp xúc để tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá và kết nối giao thương.

P.V