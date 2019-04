EVN thanh tra 100% các hoá đơn tiền điện tăng cao

Về nguyên nhân chính làm cho hoá đơn tiền điện tăng cao , theo EVN, theo dõi số liệu sản lượng điện tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho thấy trong giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4/2019 việc tiêu thụ điện tại địa bàn tăng tương ứng từ 47 triệu kWh/ngày lên đến gần 58 triệu kWh/ngày và đạt mức cao nhất đến thời điểm này là 63,4 triệu kWh (ngày 20/4/2019) tại Hà Nội, và 71 triệu kWh/ngày đến trên 83 triệu kWh/ngày. Sản lượng ngày cao nhất đến thời điểm này là 90,04 triệu kWh (ngày 24/4/2019) tại TP Hồ Chí Minh. Mức sản lượng điện đỉnh về tiêu thụ này của TP Hồ Chí Minh, cao hơn 10% so với đỉnh của năm 2018 và đây cũng là mức tiêu thụ cao nhất đạt kỷ lục từ trước đến nay; con số này cũng cao gấp 2,5 lần so với ngày thấp nhất tính từ đầu năm 2019 (35,5 triệu kwh ngày 6/2/2019).

Bên cạnh đó là tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công Thương công bố vào ngày 20/3/2019.

Với mức tăng giá điện này, trường hợp khách hàng sử dụng 400 kWh, số tiền phải trả thêm hơn 77.725 đồng so trước thời điểm chưa tăng giá. Mức giá này sẽ còn tăng 22.600 đồng cho mỗi 100 kWh nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn.

Theo lãnh đạo EVN, một lý do khác là số ngày sử dụng điện trong các kỳ hóa đơn tháng 4 (31 ngày) nhiều hơn so với kỳ hóa đơn tháng 3 (chỉ có 28 ngày). Như vậy số ngày sử dụng điện nhiều hơn nên lượng điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện của kỳ hóa đơn tháng 4/2019 của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước.

Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho hay, tính đến ngày 26/4/2019, xét riêng tại địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 thành phố lớn nhất cho thấy tại Hà Nội có trên 32% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có mức điện năng sử dụng tháng 4/2019 tăng trên 1,5 lần so với tháng 3/2019, tỷ lệ này tại TP Hồ Chí Minh là trên 22%.

Số khách hàng sinh hoạt có tiền điện tháng 4 cao hơn tháng 3 tại Hà Nội và TPHCM

Về tiền điện tại Hà Nội có trên 46% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có mức điện năng sử dụng tháng 4/2019 tăng trên 1,5 lần so với tháng 3/2019, tỷ lệ này tại TP Hồ Chí Minh là trên 37%. Theo ông Võ Quang Lâm, trong khoảng thời gian từ ngày tăng giá điện (20/3/2019), Tập đoàn đã nhận được các các thắc mắc của khách hàng sử dụng điện chủ yếu qua Tổng đài chăm sóc khách hàng, ngoài ra là các phản ánh của khách hàng qua mạng xã hội, báo chí…. Các thắc mắc, kiến nghị đều được ngành Điện tổ chức kiểm tra, xác minh và giải quyết kịp thời. Trong tổng số trên 108 nghìn yêu cầu liên quan đến hoá đơn tiền điện của khách hàng thì chủ yếu là yêu cầu tra cứu thông tin về giá điện mới, tra cứu chỉ số và hoá đơn tiền điện, chỉ có trên 13 nghìn yêu cầu là các kiến nghị về chỉ số, hoá đơn. Tính đến ngày 26/4/2019 các Tổng công ty điện lực đã giải quyết trên 12,9 nghìn, đạt tỷ lệ 98,7%. Theo ông Lâm, trong thời gian qua Tập đoàn đã chỉ đạo các Tổng Công ty Điện lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường công tác công khai minh bạch trong hoạt động ghi chỉ số và phát hành hóa đơn tiền điện, kiểm tra, theo dõi và trả lời tất cả thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện. “Tất cả các kiến nghị của khách hàng liên quan đến tiền điện được thực hiện trong vòng 24 giờ. Trường hợp khách hàng có thắc mắc về chỉ số công tơ, tiền điện lãnh đạo đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời khi phát hiện có sai sót”, ông Lâm cho hay. Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị thông báo và phúc tra 100% cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1,5 lần so với tháng trước liền kề. Tất cả các sai sót (nếu có) liên quan đến công tơ và ghi chỉ số công tơ đều được tiếp nhận, giải quyết và tiến hành các thủ tục truy thu/thoái hoàn tiền điện cho khách hàng theo đúng quy định. Cùng đó, khi có ý kiến của khách hàng về việc hóa đơn tiền điện tăng cao, Giám đốc Công ty Điện lực trực tiếp chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của khách hàng trong thời gian sớm nhất và không quá 24h. “Tập đoàn đã xây dựng công cụ tính tiền điện trên website của EVN tại đường link https://www.evn.com.vn/c3/calc/Cong-cu-tinh-hoa-don-tien-dien-9-172.aspx. Khách hàng có thể chủ động tự tính toán, kiểm tra và so sánh với hoá đơn của khách hàng”, ông Lâm cho hay.

Phạm Tuyên