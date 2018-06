GDP vọt tăng cao nhất 8 năm trở lại đây

Tổng cục trưởng Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước.Trong khi đó, lạm phát ổn định, chỉ số gia tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm chỉ tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước.Xuất khẩu hàng hóa tăng 16%, nhập khẩu tăng 10%; tiêu dùng cuối cùng tăng cao 7,13%, tích lũy tài sản tăng 7,06%...Để đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trên, theo ông Lâm, do các ngành nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, khu vực dịch vụ có mức tăng ấn tượng. Xuất khẩu tiếp tục là động lực phát triển nền kinh tế.“Nhà nước hành động sáng tạo đã gây dựng niềm tin cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần…”, ông Lâm nói.Tổng cục Thống kê chỉ ra, trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,93%, đóng góp 9,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, đóng góp 48,9%; khu vực dịch vụ tăng 6,9%, đóng góp 41,4%.Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng vược bật lên 13,02%, là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây.Tất cả các số liệu trên, theo so sánh của Tổng cục Thống kê, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010-2011 tới nay.“Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô này khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực thực hiện của các bộ ngành, địa phương ngay từ những tháng đầu của năm 2018”, ông Lâm khẳng định.Tuy vậy, vốn đầu tư ngân sách nhà nước giải ngân nửa năm qua mới đạt 124,2 nghìn tỷ đồng, mới bằng 36% kế hoạch năm. Trong đó, vốn trung ương quản lý mới giải ngân đạt 34,6% kế hoạch năm (giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước).

Lê Hữu Việt