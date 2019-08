Giá thịt lợn kéo CPI tháng 8 tăng lên

Quảng cáo

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2019 tăng 0,28%. Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Trong đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất 2,81%. Nhóm giáo dục tăng 0,57% (dịch vụ giáo dục tăng 0,54%) do một số địa phương thực hiện tăng học phí năm học mới 2019-2020. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,33%, chủ yếu do nhóm nhà ở thuê tăng 0,43%; chỉ số giá điện tăng 0,33%; chỉ số giá nước tăng 0,28%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,24%, trong đó nhóm lương thực tăng 0,31%; thực phẩm tăng 0,29%. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,09%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,05%...



Ba nhóm hàng hoá chính giảm giá gồm giao thông; văn hóa, giải trí và du lịch giảm và nhóm bưu chính viễn thông.

CPI bình quân 8 tháng năm 2019 tăng 2,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2019 tăng 1,9% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Đây là mức CPI thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

“Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung thịt lợn giảm (tính đến ngày 20/8/2019, tổng số lợn bị tiêu hủy khoảng 4,4 triệu con với tổng trọng lượng khoảng 255.505 tấn), làm cho giá thịt lợn tháng 8/2019 tăng 0,89% so với tháng trước, tác động đến CPI chung tăng 0,04%”, Tổng cục thống kê cho biết.

Quỳnh Nga