Giá vàng ngược chiều, chịu sức ép của đồng USD

Mở cửa lúc 8h30 sáng 21/8, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 36,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,75 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,81 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 20 ngàn đồng ở chiều mua vào so với cuối giờ chiều ngày 20/8.

Tới đầu giờ sáng 21/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.185 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.192 USD/ounce.

Hiện giá vàng thấp hơn 9,0% (117,5 USD/ounce) so với cuối năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 32,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,9 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Đồng USD vẫn có xu hướng tăng bởi bất ổn kinh tế tại Thổ Nhĩ Kỹ còn quá lớn và có ảnh hưởng tới châu Âu. Hàng loạt các đồng tiền chủ chốt trên thế giới vẫn có xu hướng giảm so với đồng USD.

Tuy nhiên, đồng USD có dấu hiệu nhanh chóng tăng trở lại và hiện vẫn tăng khoảng 4,5% so với đầu năm.

Vàng nhích lên chút ít phiên đầu tuần do đồng USD hạ nhiệt sau khi cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, Larry Kudlow, khẳng định rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ gặp nhau vào cuối tháng 8 để đàm phán về thương mại.

Vàng giảm còn do mặt hàng này gần đây mất đi vị thế là kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Trong khi đó, nước Mỹ vẫn đang trong lộ trình nâng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ theo kế hoạch của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vàng giảm giá còn do giới đầu tư tiếp tục bán mạnh mặt hàng này. Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ tính đến ngày 17/8 đã giảm 0,15% so với ngày 16/8 xuống 772,24 tấn.

Nhận định về giá vàng tuần này giữa Wall Street và Main Street khá đồng quan điểm. Theo đó, các nhà đầu tư và nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát qua Wall Street với nhận định: 57% tăng, 36% giảm, 7% trung lập. Còn tại cuộc khảo sát qua Main Street, các nhà đầu tư nhận định về giá vàng tuần này: 19% tăng, 74% giảm, 6 % quan điểm trung lập.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Ngưỡng kháng cự gần nhất là: 1.200 USD/ounce và sau đó là: 1.210 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất: 1.180 USD/ounce và sau đó là: 1.175 USD/ounce.

Trên thị trường vàng trong nước chốt 20/8 đa số các cửa hàng vàng tăng giảm giá vàng 9999 trong nước thêm bớt khoảng 10-20 ngàn đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 20/8, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,70 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,59 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,79 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, thị trường vàng giậm chân tại chỗ khi mức giá không có sự dịch chuyển trong suốt phiên. Song hành với diễn biến giá, nhà đầu tư trong nước cũng khá dè dặt tham gia thị trường và hướng sự quan tâm tới diễn biến tiếp theo trong tuần này. Ghi nhận đến cuối phiên, lượng khách theo chiều bán vàng chiếm khoảng 60% trên tổng lượng khách tham gia giao dịch tại Doji.