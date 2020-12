Giao dịch qua thẻ Visa tại TPBank cao gấp 4 lần so với thị trường

Quảng cáo

Sáng 16/12/2020, Tổ chức thẻ Quốc tế Visa (Visa) đã công bố giải thưởng thường niên cho các ngân hàng thành viên có thành tích xuất sắc năm 2020. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã vinh dự được Visa vinh danh là ngân hàng dẫn đầu Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ ghi nợ và doanh số giao dịch thẻ tại nước ngoài.

Theo số liệu được công bố từ Visa, tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ ghi nợ và doanh số giao dịch thẻ tại nước ngoài của TPBank đều tăng trưởng vượt trội so với thị trường chung. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ ghi nợ đạt 132%, cao gấp 4 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của thị trường - đạt 34% và tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ tại nước ngoài đạt 118%, gấp 4 lần so với thị trường – đạt 29%.

Trước đó không lâu, NAPAS, công ty cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán lớn nhất Việt Nam, cũng vinh danh TPBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch trên mỗi thẻ ghi nợ nội địa cao nhất. Việc dẫn đầu về tăng trưởng chi tiêu ở cả thẻ nội địa và thẻ quốc tế một lần nữa khẳng định chất lượng dịch vụ thẻ của TPBank đang chiếm được niềm tin của khách hàng, trở thành một trong những ngân hàng có dịch vụ thẻ chất lượng nhất.

Ông Đinh Văn Chiến - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân, TPBank, cho biết, tốc độ tăng trưởng về số lượng phát hành thẻ ghi nợ của TPBank đã tăng gấp 28 lần và tốc độ tăng trưởng về doanh số của thẻ này tăng gấp 23 lần trong vòng 4 năm qua. Không chỉ tăng mạnh về doanh số giao dịch trong nước, thẻ ghi nợ quốc tế của TPBank cũng được sử dụng tại nhiều quốc gia ở cả Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á… với tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch gấp 14 lần so với 2017. Cùng với các giải thưởng về tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ, giải thưởng Ngân hàng đầu tiên ra mắt thẻ tín dụng kim loại cũng được Visa trao tặng cho TPBank. Lý giải về điều này, ông Chiến chia sẻ: “TPBank thường xuyên đưa ra những sản phẩm vượt trội, hơn hẳn so với thị trường cũng như áp dụng công nghệ số hiện đại nhất vào sản phẩm thẻ nhằm mang lại những trải nghiệm, lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích thích nhu cầu chi tiêu của khách hàng.” Chất liệu kim loại được TPBank sử dụng để phát hành cho thẻ TPBank Visa Signature – loại thẻ tín dụng dành cho những khách hàng cao cấp của ngân hàng. Thẻ được ra mắt lần đầu vào tháng 12/2019 với nhiều ưu điểm vượt trội như hạn mức giao dịch lên tới 2 tỷ đồng, miễn phí không giới hạn phòng chờ sân bay quốc tế, hoàn tiền không giới hạn 0,5% cho tất cả giao dịch nội địa, phí FX chỉ 0,95%... Đại diện TPBank cho biết sau 1 năm đưa vào sử dụng, rất nhiều khách hàng có phản hồi tích cực về sản phẩm này. “Hầu hết khách hàng đều có ấn tượng với thiết kế thẻ kim loại sang trọng, thể hiện đẳng cấp và tận hưởng những ưu đãi dành riêng cho cuộc sống thượng lưu”, ông Chiến nói thêm. Với định hướng trở thành ngân hàng tiên phong xu hướng thẻ, TPBank liên tục đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra sự khác biệt cũng như đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ như tính năng contactless – chạm là thanh toán, thẻ gắn Chip bảo mật EMV hay mở thẻ nhận ngay tại LiveBank… Tháng 10/2020 vừa qua, TPBank trở thành ngân hàng đầu tiên cho phép toàn bộ chủ thẻ nội địa ATM có thể thực hiện ngay các giao dịch thanh toán, rút tiền ngay tại thị trường Hàn Quốc, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

P.V