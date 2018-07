Giữ giá xăng, dầu madút bán lẻ có giá mới

Theo quyết định của liên bộ, từ 15h hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành. Đồng thời các doanh nghiệp được tăng mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON92 lên 922 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 870 đồng/lít). Mặt hàng xăng RON95 giảm mức trích sử dụng quỹ xuống còn 161 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 198 đồng/lít).Riêng mặt hàng dầu mazut giữ nguyên mức trích sử dụng Quỹ 186 đồng/kg.

Sau khi trích sử dụng Quỹ Bình ổn, các doanh nghiệp giữ nguyên giá bán ở mức không cao hơn 19.611 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng E5 RON92 và không cao hơn 21.177 đồng/lítvới xăng RON95-III.

Với mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S giảm giá bán lẻ5 đồng/lít, xuống còn 17.455 đồng/lít. Các mặt hàng dầu hỏa và dầu mazut 180CST 3.5S được tăng lần lượt 189 đồng/lít và 319 đồng/kg lên không cao hơn 16.243 đồng/lít và tối đa 14.756 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua ở mức: 80,935 USD/thùng xăng RON92; 82,761 USD/thùng xăng RON95; 86,297 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 87,370 USD/thùng dầu hỏa và 459,223 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.

Bộ Công Thương cũng cho hay, tỷ giá của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ thời gian qua tăng mạnh. Tỷ giá USD/VND mua chuyển khoản của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam bình quân trong 15 ngày là 1USD bằng 22.870VND (tăng 101VND so với kỳ trước). Tỷ giá USD/VND bán ra của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam bình quân trong 15 ngày cũng tăng 147VND so với kỳ trước ở mức 1USD bằng 23.007VND.

Tại kỳ điều hành giá lần này, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu quý III/2018 có sự thay đổi. Xăng vẫn giữ mức thuế 10%. Dầu diesel thuế giảm từ 0,96% xuống còn 0,88% trong khi dầu hỏa thuế tăng từ 0,11% lên 0,14%. Mức thuế với dầu mazut giảm từ 3,12% xuống còn 2,04%.

Số liệu của cơ quan quản lý cho thấy, tỷ trọng xăng từ nguồn nhập khẩu và nguồn sản xuất trong nước (Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn) để tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở trong quý III/2018 là: 43,50% từ nguồn nhập khẩu và 56,50% từ nguồn sản xuất trong nước.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 800/BTC-QLG của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.916 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Cũng theo Bộ Công Thương, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thời gian qua được chi sử dụng liên tục nhằm hạn chế tác động tăng của giá thành phẩm xăng dầu thế giới tới giá bán xăng dầu trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát. Kỳ điều hành ngày 22/6 năm, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã chi sử dụng ở mức 870 đồng/lít xăng E5 RON92; 198 đồng/lít xăng RON95; 186 đồng/kg dầu mazut.

Phạm Tuyên