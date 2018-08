Giữ giá xăng, tăng giá các loại dầu từ 15h hôm nay

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay, giá bán lẻ các loại xăng giữ nguyên, giá các loại dầu được điều chỉnh tăng từ 205 đồng - 296 đồng/lít, kg. Dầu diesel 0.05S tăng 296 đồng/lít, lên 17.538 đồng/lít trong khi dầu mazut 180CST 3.5S tăng 257 đồng/kg, lên 15.013 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, cơ quan quản lý đã thống nhất giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Đồng thời cơ quan quản lý cũng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu lên mức 1.194 đồng/lít với xăng E5 RON92 (kỳ trước chi sử dụng 853 đồng/lít), Xăng RON95 cũng tăng trích sử dụng quỹ lên mức 554 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 95 đồng/lít). Mức trích sử dụng quỹ với dầu mazut giữ nguyên với mức 70 đồng/kg.

Sau khi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, xăng E5 RON92 và RON95-III giữ ổn định giá, không cao hơn 19.611 đồng/lít và 21.177 đồng/lít. Doanh nghiệp được phép tăng giá bán lẻ 296 đồng/lít với dầu diesel 0.05S, lên không cao hơn 17.538 đồng/lít. Dầu hỏa cũng tăng giá bán 205 đồng/lít, lên giá mới 16.379 đồng/lít trong khi dầu mazut 180CST 3.5S tăng 257 đồng/kg, lên 15.013 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho hay, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua ở mức 81,551 USD/thùng xăng RON92; 83,799 USD/thùng xăng RON95; 85,714 USD/thùng dầu diesel 0.05S và 87,109 USD/thùng dầu hỏa.

Tỷ giá của Đồng Việt Nam (VND) so với Đô la Mỹ (USD) thời gian qua tiếp tục xu hướng tăng cũng gây áp lực tăng giá với các loại xăng dầu. Tỷ giá USD/VND mua chuyển khoản của Vietcombank bình quân trong 15 ngày qua ở mức 1 USD bằng 23.099 VND (tăng 94 VND/1USD so với kỳ trước). Tỷ giá USD/VND bán ra là 1 USD bằng 23.295 VND (tăng 216 VND/1USD so với kỳ trước).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.654,5 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Theo Bộ Công Thương, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thời gian qua được chi sử dụng liên tục nhằm hạn chế tác động tăng của giá thành phẩm xăng dầu thế giới tới giá bán xăng dầu trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát. Kỳ điều hành trước, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã chi sử dụng ở mức 853 đồng/lít xăng E5 RON92; 95 đồng/lít xăng RON95 và 70 đồng/kg dầu mazut

Phạm Tuyên