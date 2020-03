Gỡ vướng về vốn cho các dự án cao tốc của VEC

Quảng cáo

Bộ GTVT cho hay, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.Theo đó, Bộ GTVT được giao phối hợp với các bộ KH&ĐT, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về sử dụng ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA do VEC làm chủ đầu tư.Cùng đó, Bộ GTVT đang rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành, đề xuất giải pháp khả thi, chặt chẽ, đúng pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/3/2020.Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng ban hành Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Để trước mắt tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn, trong đó xác định rõ cơ quan chủ quản và cấp quyết định đầu tư Dự án do VEC làm chủ đầu tư.Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về xử lý vướng mắc liên quan đến bố trí vốn nước ngoài đối với các dự án do VEC làm chủ đầu tư.UBND TPHCM và Đồng Nai phải khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.Trước đó, dù Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn và các bộ ngành liên quan đã tích cực nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án này, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, dự án vẫn chậm tiến độ.Như Tiền Phong đã đưa tin, dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng, nhưng từ hơn 1 năm qua, sau khi VEC chuyển cơ quan đại diện vốn từ Bộ GTVT sang Uỷ ban Quản lý vốn đã phát sinh nhiều vướng mắc về vốn. Điều đó dẫn tới phần vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước chưa được bố trí về chủ đầu tư, trong khi hiệp định vay ODA hết hạn giải ngân chưa được gia hạn… khiến dự án chậm tiến độ, nhà thầu đòi bồi thường.Mới đây, VEC đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng cho tạm dừng triển khai dự án cho tới khi bố trí được vốn, để tránh phát sinh các tranh chấp kinh tế với nhà thầu theo các hợp đồng đã ký.

Lê Hữu Việt