Hải Phòng rốt ráo cấp phép cho các khu công nghiệp còn thiếu giấy phép

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 30/9, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành tới 10 quyết định (QĐ) thành lập dành cho các khu công nghiệp trên.



Trong đó, QĐ 3020 thành lập KCN Nam Cầu Kiền (huyện Thủy Nguyên); QĐ 3021 thành lập KCN An Dương – Giai đoạn I (huyện An Dương); QĐ 3022 thành lập Khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (khu I, quận Hải An); QĐ 3023 thành lập KCN Nam Đình Vũ (khu 2, quận Hải An); QĐ 3024 thành lập KCN cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (huyện Cát Hải); QĐ 3025 thành lập KCN và Dịch vụ Hàng Hải (quận Hải An); QĐ 3026 thành lập KCN Tràng Duệ - Gia đoạn II (huyện An Dương); QĐ 3027 thành lập Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên); QĐ 3028 thành lập KCN Đình Vũ – Giai đoạn II; QĐ 3029 thành lập KCN Tràng Duệ - Giai đoạn I (huyện An Dương).

Như vậy, ngoài 8 KCN mà Tiền Phong phản ánh chưa có quyết định thành lập, thành phố Hải Phòng đã rà soát và phát hiện, cấp thêm 1 QĐ thành lập cho 1 KCN nữa là KCN An Dương. Riêng KCN Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng đã ban hành tới 2 QĐ thành lập dành cho 2 giai đoạn I và II.

Được biết, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban quản lý) đã làm việc cùng Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Chi cục Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp (KCN) Hải Phòng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp (DN), tạo lập môi trường kinh doanh ổn định cho các nhà đầu tư.

Ngành Hải quan cũng đã vào cuộc rốt ráo và sau khi các khu công nghiệp được TP Hải Phòng cấp phép đã có đầy đủ điều kiện để các DN hoạt động ở đây được hưởng các ưu đãi chính đáng theo quy định như miễn thuế nhập khẩu (NK), thuế giá trị gia tăng….

Tuấn Nguyễn