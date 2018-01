Hải quan mỗi tháng phải thu hơn 23.500 tỷ đồng

Theo ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Cục Thuế XNK, TCHQ), năm 2017, một số mặt hàng chính có số thu lớn có giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như ô tô, dầu thô, việc cắt giảm thuế khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã gây ảnh hưởng đến số thu NSNN của ngành Hải quan. Để đạt chỉ tiêu thu ngân sách, Tổng cục Hải quan đã giao chỉ tiêu thu và đôn đốc thường xuyên công tác thu đối với từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế cho doanh nghiệp. Các đơn vị cũng chủ động rà soát kiểm tra các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn. Đặc biệt, công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra nội bộ, chống gian lận thương mại trong khâu làm thủ tục hải quan được đẩy mạnh... Nhờ đó, ngành Hải quan đã chống thất thu hiệu qua.

Bằng các nỗ lực nêu trên, số thu ngân sách của hải quan năm 2017 đạt 297.082 tỷ đồng, bằng 104% dự toán, bằng 102% chỉ tiêu phấn đấu do Thủ tướng Chính phủ giao, và bằng 100% chỉ tiêu do Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao, tăng 9,47% so với cùng kỳ 2016.

Năm 2018, TCHQ được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu NSNN 283.000 tỷ đồng, giảm 0,7% so với dự toán năm 2017. Bình quân, mỗi tháng ngành Hải quan phải thu 23.583 tỷ đồng.

Theo ông Tưởng, dự toán 2018 được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP từ 6,5% đến 6,7%; giá dầu thô 50 USD/thùng; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%; giảm thu do thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế 30.150 tỷ đồng do phần lớn các dòng hàng theo Hiệp định ATIGA sẽ có thuế suất thuế nhập khẩu giảm xuống 0%. Xác định đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, TCHQ đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu NSNN ngay từ đầu năm 2018, không để phát sinh nợ mới, không để nợ thuế.

Tuấn Nguyễn