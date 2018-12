Hàng không châu Âu cử chuyên gia điều tra sự cố máy bay Vietjet

Chiều tối 2/12, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, đoàn chuyên gia của nhà sản sản xuất máy bay Airbus và đại diện nhà chức trách hàng không châu Âu đã có mặt tại sân bay Buôn Ma Thuột. Đoàn sẽ phối hợp cùng nhà chức trách Việt Nam điều tra, khắc phục hư hỏng máy bay A321 của Vietjet.

Đồng thời, Cục Hàng không cũng quyết định đình chỉ tổ bay để phục vụ điều tra sự cố.

Tổ điều tra của Cục Hàng không đã làm việc với tổ bay để thu thập thông tin bước đầu phục vụ điều tra.

Ở một diễn biến khác, nhà chức trách hàng không cho hay, sáng 2/12, chiếc lốp thứ 2 bị văng ra khỏi càng trước tàu bay khi hạ cánh đã được tìm thấy tại sân bay Buôn Ma Thuột.

Cục Hàng không đã thu thập thông tin, dữ liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra nguyên nhân sự cố hàng không.

Tổ điều tra cũng bắt đầu phối hợp với các cơ quan liên quan giải mã, phân tích dữ liệu hộp đen tàu bay.

Cục Hàng không Việt Nam đồng thời đánh giá cao việc triển khai công tác khẩn nguy cứu nạn của hãng hàng không, cũng như các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại sân bay Buôn Ma Thuột. Tổ bay đã triển khai quy trình khẩn nguy và thoát hiểm hành khách theo quy trình khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ 207 hành khách.

Trước đó, vào 23h3’ ngày 29/11/2018, chuyến bay VJ356 của hãng hàng không Vietjet bay từ TPHCM đi Buôn Ma Thuột đã gặp sự cố nghiêm trọng khi hạ cánh. Cụ thể, hai bánh trước của tàu bay khi hạ cánh đã bất ngờ văng khỏi càng.

Rất may, tàu bay đã dừng lại an toàn, 207 hành khách đã rời khỏi tàu bay qua cửa thoát hiểm an toàn, 6 hành khách phải đưa đi bênh viện cấp cứu đã xuất viện.

Được biết, chiếc máy bay gặp sự cố mới được Vietjet nhận và đưa vào khai thác từ ngày 15/11/2018. Cục Hàng không đã thành lập Tổ điều tra an toàn đối với sự cố này.

Ngay sau sự cố xảy ra đối với máy bay Vietjet, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà - kiêm Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có văn bản yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ: phối hợp với Hãng hàng không Vietjet Air, nhà sản xuất máy bay điều tra, làm rõ nguyên nhân các sự cố; bình giảng rút kinh nghiệm trong toàn ngành. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có khuyết điểm trong vụ việc theo pháp luật, có báo cáo Phó Thủ tướng.

