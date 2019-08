Hàng loạt Cục Hải quan “bị” giao thêm chỉ tiêu thu ngân sách, vì sao?

Quảng cáo

Tổng cục Hải quan vừa có công văn giao bổ sung thêm chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 cho 8 Cục Hải quan, gồm: Bình Định, An Giang, Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hà Nam Ninh, Long An và Khánh Hòa. Trong đó có những Cục Hải quan được giao chỉ tiêu thêm lần thứ 2.



Trong số này, Cục Hải quan Quảng Ninh được giao bổ sung chỉ tiêu cao nhất, với 2.300 tỷ đồng. Với sự điều chỉnh giao bổ sung này, tổng chỉ tiêu thu NSNN mà Cục Hải quan Quảng Ninh phải đạt trong năm 2019 là 9.700 tỷ đồng.

Tiếp đến là Cục Hải quan Hà Nam Ninh phải thu thêm 1.500 tỷ đồng, nâng tổng chỉ tiêu thu NSNN của cục này phải đạt là 7.000 tỷ đồng.

Đứng thứ 3 là Cục Hải quan Long An với chỉ tiêu thu thêm 1.100 tỷ đồng, nâng tổng chỉ tiêu thu NSNN mà cục này phải đạt là 3.700 tỷ đồng.

Các Cục Hải quan còn lại được giao thu thêm từ 80-350 tỷ đồng, tùy vào tình hình thực tế.

Đây đều là những cục hải quan đến thời điểm hiện nay đã thu vượt chỉ tiêu ngân sách được giao. Nguyên nhân khiến số thu của của các đơn vị này tăng cao và về đích sớm là nhờ trong những tháng đầu năm 2019 là do có một số dự án điện mặt trời đã nhập khẩu (NK) trang thiết bị máy móc phục vụ cho các dự án (Cục Hải quan An Giang, Long An) và làm thủ tục hải quan qua các chi cục thuộc các đơn vị trên. Cùng với đó là nhờ mặt hàng dầu thô NK và ô tô nguyên chiếc NK tăng cao so với cùng kỳ.

Vì vậy, để cân đối số thu NSNN giữa các đơn vị hải quan trên toàn quốc, Tổng cục Hải quan đã giao tăng chỉ tiêu thu cho những đơn vị có số thu đạt cao.

Bên cạnh việc giao tăng chỉ tiêu, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố phải theo dõi, bám sát nguồn thu để giao chỉ tiêu cho đơn vị hải quan sát thực tế, đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thu, thực hiện triệt để các giải pháp trong công tác thu hồi và xử lý nợ thuế.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị đánh giá chuẩn xác số thu NSNN 7 tháng, kim ngạch các mặt hàng và tương ứng số thuế thu và số thuế hoàn để cân đối với số thu NSNN những tháng cuối năm. Áp dụng linh hoạt các biện pháp chống thất thu NSNN. Song hành với đó cũng giám sát chặt công tác hoàn thuế, thực hiện nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật.

Tuấn Nguyễn