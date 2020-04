Hàng trăm doanh nghiệp Nghệ An trao đổi online tháo gỡ khó khăn

Quảng cáo

Hội thảo Online: “11 chiến lược giúp Doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng” tập trung nghiên cứu 11 chủ đề chính gồm: Giao tiếp một cách tích cực; Thay đổi cách thức kinh doanh; Online là cách làm việc mới; Kiểm soát dòng tiền; Thay đổi chiến lược tiếp thị; Bán hàng nhưng thể hiện sự đồng cảm với khách hàng; Chăm sóc khách hàng tốt hợ để gia tăng số lần giao dịch lặp lại; Giúp các nhân sự cống hiến tốt nhất; Xây dựng một mindset/tinh thần mạnh mẽ; Lập kế hoạch cho 90 ngày sắp tới; Tìm kiếm những kênh đầu tư.

Thông qua Hội thảo này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An hi vọng rằng các Doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên luôn giữ bình tĩnh đối mặt với đại dịch, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng chinh phục năm 2020 bằng tinh thần đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh.

Hội thảo online do Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức.

Ông Trần Vĩnh Quý - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An cho biết, đang trong thời gian giãn cách xã hội, không thể gặp nhau trực tiếp được thì hãy gặp nhau online. Chỉ sau 3 ngày phát động, Hội đã phối hợp với Tổ chức huấn luyện doanh nghiệp Action Coach Lotus, tổ chức được một cuộc hội thảo ý nghĩa trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom, cho 100 doanh nhân trẻ là Hội viên Hội, với nội dung là 11 chiến lược hiệu quả nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19.

Cũng theo ông Quý, buổi hội thảo diễn ra sôi nổi với những chia sẻ từ các nhà huấn luyện ActionCoach cũng như những kinh nghiệm, giải pháp của các chủ doanh nghiệp Nghệ An. Doanh nhân Nghệ An đánh giá rất cao buổi hội thảo.

Được biết, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 1478/QĐ-UB.TCCQ ngày 25/4/2003 do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An. Hội hoạt động theo Điều lệ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và tuân thủ quy định của Pháp luật, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo,... cùng phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của Hội viên, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đó, thực hiện các cuộc vận động ủng hộ phòng chống dịch, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An đã trao 500 thùng nước thảo dược trị giá 150.000.000đ ủng hộ các y bác sỹ, cán bộ quân nhân phục vụ ở các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh này.

