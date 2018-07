Hành khách đánh nữ tiếp viên trên máy bay

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/7 trên chuyến bay BL529 từ Vinh (Nghệ An) đi TPHCM. Khi lên tàu bay, hành khách B.D.H. (SN 1982, Hà Tĩnh) yêu cầu nữ tiếp viên xếp 3 kiện hành lý xách tay lên khoang hành lý phía trên.



Tuy nhiên, khi xếp hành lý, ông H. tỏ thái độ không hài lòng, do hành khách lên trước đã xếp đầy hành lý ở khoang phía trên ghế ngồi của ông H. Dù nữ tiếp viên chuyến bay BL529 đã hỗ trợ để 2 kiện hành lý ông H. lên khoang nhưng hành khách này vẫn tiếp tục tỏ thái độ gây hấn và dùng tay đánh vào đầu nữ tiếp viên.



Hành vi của ông H. bị lập biên bản với sự chứng kiến của các hành khách khác cùng chuyến bay. Đồng thời, đại diện cơ quan an ninh và cảng vụ sân bay Vinh cũng có mặt để xử lý vụ việc.

Căn cứ theo quy định hiện hành, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt ông B.D.H mức phạt tiền 15 triệu đồng.



Đại diện Jetstar Pacific cho biết, theo quy định hàng không, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 7kg hành lý xách tay (56cm x 23cm x 36cm), bao gồm một kiện chính và túi nhỏ.

Lê Hữu Việt