Hành khách ngồi 3 tiếng trên máy bay không điều hòa

Theo đó, máy bay gặp sự cố là Airbus A321 mang số hiệu VN1265, dự kiến khởi hành lúc 13h05 ngày 19/6, từ sân bay Vinh. Trong thời gian chờ đợi khoảng 3 tiếng trên máy bay, máy bay không thể bật hệ thống điều hoà, hành khách phải dùng quạt tay.



Phải tới cuối giờ chiều, hành khách mới được đưa trở lại máy bay để tiếp tục hành trình.



Tin từ Vietnam Airlines, máy bay VN1265 đã không khởi hành đúng giờ do phát sinh kỹ thuật khi hành khách đã lên tàu bay. Sau khi kiểm tra, để đảm bảo an toàn khai thác Vietnam Airlines đã quyết định điều một tàu bay Airbus A321 khác từ sân bay Nội Bài đến Vinh để thay thế.



Chuyến bay thay thế khởi hành lại lúc 17h55 cùng ngày, chậm 4h50’ so với kế hoạch ban đầu.

Trong thời gian chờ đợi, hành khách đã được đưa vào nhà ga và phục vụ ăn uống. Ảnh hành khách cung cấp.

“Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi giờ khai thác để đảm bảo an toàn cho chuyến bay và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống ngoài ý muốn này”, Vietnam Airlines thông tin.

