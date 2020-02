Heo hơi 'giảm nhiệt', chợ lẻ vẫn giữ giá cao

Quảng cáo

Ghi nhận tại nhiều chợ lẻ như An Lạc, Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), chợ Căn Cứ (Q.Gò Vấp), Bình Triệu (Q.Thủ Đức), Hòa Bình (Q.5)… sáng ngày 17/2, thịt heo về chợ khá nhiều. Lựa chọn miếng thịt ba rọi để làm heo quay, chị Lưu Hạnh (31 tuổi) than thở: “Hôm nay nghe nói heo hơi giảm giá nên nghĩ là heo bán lẻ cũng giảm, vậy mà giá vẫn không thay đổi so với hồi tuần trước. Như cốt lếch vẫn 160.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, ba rọi 140.000 đồng/kg…”.

Heo về nhiều, giá vẫn cao

Ở các chợ “nhà giàu” khu vực Q.1, Q.10 như Bến Thành, Tân Định, Thành Thái… thịt heo còn cao hơn như từ 10.000-20.000 đồng/kg mỗi loại. Như sườn non 220.000 đồng/kg, nạc đùi 155.000 đồng/kg… Giá này so với thời gian cao điểm tết vẫn không có gì thay đổi.

Lý giải giá thịt heo chưa giảm, bà Lan (tiểu thương hàng thịt heo chợ Nguyễn Văn Trỗi (Q.3) cho hay, do thương lái cung cấp thịt heo không giảm hoặc giảm rất ít, chỉ 1.000-2.000 đồng/kg khiến tiểu thương khó giảm giá mạnh tại chợ được. Hơn nữa “buôn có bạn, bán có phường”, nếu giảm thì hàng nào cũng giảm đồng loạt, chứ 1 vài quầy hàng giảm sẽ bị coi là “phá giá”, rất khó tiếp tục kinh doanh.

Lý giải giá heo cao, tiểu thương cho rằng thương lái giao thịt không giảm nên người bán phải mua cao, bán cao

Còn tại các siêu thị và cửa hàng tiện ích dù nhiều nơi cám kết bán hàng bình ổn, kinh doanh thịt heo không lợi nhuận nhưng giá vẫn ở mức cao. Cụ thể thịt heo xay 143.100 đồng/kg, xương đuôi heo từ 97.800 đồng/kg, nạc dăm 144.900 đồng/kg, sườn non từ còn 238.000 đồng/kg, chân giò heo 108.800 đồng/kg, dựng heo 114.800 đồng/kg…

Do thịt heo trước và sau tết vẫn đứng ở mức cao, hơn nữa do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhiều trường học vẫn đóng cửa cho học sinh – sinh viên nghỉ học khiến lượng tiêu thụ rất chậm. Bà Bảy (tiểu thương chợ Nguyễn Thượng Hiền,Q.3) thở dài: “Trước đây tôi bán cả trăm kg thịt heo mỗi ngày, nhưng nay chỉ dám lấy 40-50kg mà vẫn không bán hết. Hy vọng vài ngày tới, nếu thịt heo ra thị trường giảm 5-10 giá (5.000-10.000 đồng/kg) sẽ kéo sức mua lên. Còn bây giờ ế lắm!”.

Heo tại chợ lẻ giá cả vẫn như lúc cao điểm tết, cốt lếch 170.000 đồng/kg, ba rọi, sườn non 180.000-200.000 đồng/kg

Tại 2 chợ đầu mối thịt heo là Hóc Môn, Bình Điền hôm nay có khoảng 5.400 con heo nhập chợ, giá bán được thương lái phản ánh là rất tốt. Heo mảnh đẹp loại 1 giá 105.000-110.000 đồng/kg, loại 2 từ 85.000-95.000 đồng/kg.

Uyên Phương