HOSE đã nhận hồ sơ niêm yết của TPBank

Mới đây nhất, ngày 7/12, Quỹ đầu PYN Fund Management đã ký kết hợp đồng mua bán cổ phần với TPBank, theo đó PYN Elite Fund sẽ sở hữu 4,99% vốn sau phát hành của TPBank với giá trị gần 40 triệu USD. PYN Elite Fund là quỹ đầu tư nước ngoài lớn thứ ba trên thị trường Việt Nam với tổng giá trị danh mục đầu tư đạt 417 triệu Euro.

Kết thúc năm 2017, các chỉ số tài chính của TPBank đều có sự tăng trưởng ấn tượng

Năm 2017, tăng trưởng tín dụng của TPBank là 71,295 nghìn tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm và tăng gần 22% so với năm 2016, chất lượng tín dụng của TPBank được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu 0,87%, nằm trong nhóm ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất trên thị trường.

Kết thúc năm 2017, ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) công bố lợi nhuận trên 1,205 nghìn tỷ đồng, đạt 155,6% kế hoạch đề ra của năm 2017. Các chỉ tiêu tài chính khác cũng có kết quả khả quan.

Theo tính toán của Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, năm 2017, lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống ngân hàng tăng khoảng 40%. Trong đó, TPBank nổi bật trong bức tranh toàn ngành với mức tăng trưởng lợi nhuận trên 70%.

Số liệu mới nhất của TPBank cho thấy, sau khi trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro, lợi nhuận năm 2017 của TPBank đạt 1,205 nghìn tỷ đồng, đạt 155,6% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 70,5% so với lợi nhuận của năm 2016. Tổng tài sản của nhà băng cũng đạt trên 124 nghìn tỷ đồng so với trên 105,8 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng gần 18%. Tăng trưởng tín dụng đạt 71,295 nghìn tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm và tăng gần 22% so với năm 2016, tỷ lệ nợ xấu tại TPBank được kiểm soát ở 0,87%, nằm trong nhóm ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất trên thị trường.

Nhờ áp dụng lãi suất hợp lý cùng dịch vụ chuyên nghiệp, nhiều tiện ích gia tăng, TPBank nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân và doanh nghiệp, với tổng huy động từ các tổ chức và dân cư đạt 115 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ

Vừa qua tại Event TOP Leader Talk ngày 23/12/2017 với cán bộ quản lý Tập đoàn Doji và TPBank, ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT TPBank đã công bố quyết định sẽ tiếp tục lựa chọn trở thành Chủ tịch HĐQT TPBank theo quy định của Luật TCTC mới. Năm 2018 cũng là năm bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo của TGĐ TPBank đương nhiệm - ông Nguyễn Hưng. Như vậy, song song với mức tăng trưởng, TPBank giữ được sự ổn định về mặt nhân sự ở cấp cao nhất.

Theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), đơn vị này đã nhận đủ hồ sơ niêm yết cố phiểu của TPBank vào ngày 29/12/2017. Giới thạo tin nhận định, sau khi phát hành cổ phiếu thành công TPBank sẽ thu về hơn 100 triệu USD từ các NĐT trong nước và nước ngoài.

