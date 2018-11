Huỷ, hoãn nhiều chuyến bay vì bão số 9

TPO - Hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cho hay, do ảnh hưởng của bão số 9 (tên quốc tế Usagi), 2 hãng hàng không đã phải điều chỉnh lịch bay, huỷ một số chuyến bay vì lý do an toàn.