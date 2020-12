Khách đi hàng không năm 2020 giảm hơn 43%

Theo Cục Hàng không, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tình hình thời tiết năm 2020 bất lợi (mưa bão miền Trung), hàng không đã bị ảnh hưởng nặng nề.Cụ thể, sản lượng điều hành bay đạt 340 nghìn chuyến (giảm hơn 31,9% so với năm 2019). Sản lượng khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam chỉ đạt 66 triệu khách (giảm 43,5%). Sản lượng hàng hoá đạt 1,3 triệu tấn (giảm 14,7%).Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh và thời tiết bất lợi, công tác đảm bảo an toàn hàng không gặp một số nguy cơ ảnh hưởng, như: đội tàu bay của các hãng hàng không dừng bay trong thời gian dài; phụ tùng vật tư để phục vụ công tác bảo dưỡng dừng bay diện rộng không đầy đủ ảnh hưởng đến khai thác tàu bay, huấn luyện định kỳ cho phi công…Trong năm 2021, dự báo dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nên Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không, các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình khai thác theo hướng dẫn của ICAO; tăng cường giám sát an toàn bay; nâng cao chất lượng sát hạch và cấp phép cho nhân viên hàng không…

Lê Hữu Việt