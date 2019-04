Khách hàng giật mình hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi

Anh Đỗ Minh Hoàng (chung cư quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình có 3 thành viên, chủ yếu đi làm cả ngày tối mới về. Do đó tiền điện mấy tháng liền chỉ loanh quanh mức 400 ngàn đồng. Thế nhưng đợt đóng tiền điện tháng 4 vừa qua, tiền điện nhà anh này tăng “phi mã” lên mức 700 ngàn đồng. Đem thắc mắc lên diễn đàn của chung cư, cũng khá nhiều cư dân tại chung cư này đồng cảm vì tiền điện cũng tăng bất thường. Trong đó, có những hộ gia đình tiền điện tăng gấp đôi.

Trên mạng xã hội, một nhóm diễn đàn cũng đưa lên bức xúc vì giá điện tăng. Cụ thể, người dùng có tên Duy Tan cho biết, hóa đơn tiền điện anh phải trả là 950.000 đồng, trong khi tháng liền kề trước đó là 620.000 đồng. Anh này nói: “Gia đình tôi còn chưa dùng điều hòa, không thể tăng đến mức này được”. Một số thành viên cho rằng, dù tiền điện có điều chỉnh tăng 8,3% nhưng không thể ở mức cao như vậy được.

Lo lắng khi tiền điện phải trả tăng cũng là nỗi niềm chung của đa số sinh viên đang thuê trọ tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm). Nguyễn Thị Lan (Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, hóa đơn tháng 4 tiền điện phòng trọ 2 người em phải trả là 300.000 đồng. Thời gian tới đây, nắng nóng chắc chắn việc sử dụng điện nước sẽ tăng, kéo theo chi phí sinh hoạt tăng theo. Được biết, hiện Lan đang phải trả mức tiền điện là 4.000 đồng/kWh (cao hơn gần gấp đôi so với giá quy định). “Chủ nhà còn bảo sắp tăng giá vì giá điện đã tăng rồi”, Lan nói.

Đại diện Tổng Công ty điện lực Hà Nội (EVN HANOI) thông tin: “Sản lượng điện tiêu thụ những ngày đầu tháng 4/2019 tăng 11 triệu kWh/ngày/so với cuối tháng 3”.

Lý do dẫn đến sự chênh lệch kỳ hóa đơn tiền tiện tháng 4 so với kỳ hóa đơn tháng 3 là số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 4 (31 ngày) nhiều hơn số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 3 (28 ngày). Số ngày sử dụng điện dài hơn, lượng điện tiêu thụ tăng theo quy luật hằng năm vào những tháng hè, cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện tháng 4/2019 các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước.

Việc tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 8,36% từ 20/3 cũng là nguyên nhân khiến tiền điện của các hộ gia đình tăng theo. Cùng đó, biểu tính giá điện lũy tiến theo 6 bậc thang nên khi khách hàng dùng điện càng nhiều, tiền điện phải trả càng cao.

Cụ thể, giá bán lẻ điện sinh hoạt chia theo 6 bậc thang, thấp nhất 1.678 đồng một kWh và cao nhất 2.927 đồng một kWh.

Đối với việc tính giá điện các phòng trọ, thời gian qua ngành điện đã phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát 13.543 khách hàng có nhà cho thuê để ở với tổng số 94.023 phòng trọ. Theo đó, EVN Hà Nội đã yêu cầu được 13.484/13.543 khách hàng có nhà cho thuê ký cam kết thu tiền điện của người thuê nhà đúng giá quy định.

Tuy nhiên, với chức năng của mình, EVN HANOI không đủ thẩm quyền để xử phạt đối với chủ nhà trọ, trừ trường hợp phối hợp với chính quyền sở tại. Song trên thực tế, có quá ít số chủ nhà trọ trên địa bàn thành phố bị xử phạt về hành vi vi phạm khi thu tiền điện với giá cao.

“Trong trường hợp người thuê nhà bị thu tiền điện giá cao hơn so với quy định, có thể gọi đến số điện thoại 19001288 (phục vụ 24/7) để được giải quyết theo đúng các quy định của Nhà nước”, EVN Hà Nội khuyến cáo.

Hiểu Minh