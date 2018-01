Khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi Anova Feed - Hưng Yên

Tham dự buổi lễ có đại diện của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí và hơn 500 đại lý phân phối của khu vực miền Bắc.

Toàn cảnh nhà máy Anova Feed tại tỉnh Hưng Yên

Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 3.0ha, có tổng công suất thiết kế đạt 220.000 tấn/năm với toàn bộ hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất khép kín được nhập khẩu từ Châu Âu. Hệ thống quản lý chất lượng sẽ được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 22.000:2005, HACCP và GlobalG.A.P., giúp chất lượng sản phẩm luôn ở trạng thái tốt nhất.

Tọa lạc tại Khu công nghiệp Phố Nối A của tỉnh Hưng Yên, cạnh Quốc lộ 5 - tuyến giao thông huyết mạch nối liền vùng tam giác trọng điểm kinh tế phía Bắc: Hà Nội - Hải Phòng – Quảng Ninh, Nhà máy thức ăn chăn nuôi Anova Feed Hưng Yên nên rất thuận tiện trong việc nhập khẩu nguyên liệu, cũng như đảm bảo cho Anova Feed có thể cung cấp sản phẩm cho các tỉnh lân cận một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Với quyết tâm xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, Anova Feed đã và đang tiếp tục đầu tư mở rộng và liên kết với các đối tác uy tín trong và ngoài nước để sản xuất sản phẩm sạch, an toàn cho vật nuôi cũng như người tiêu dùng, và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành “Nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi an toàn, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam”.

Việc đưa vào vận hành nhà máy mới tại Hưng Yên sẽ giúp cho Anova Feed có thể đáp ứng nhu cầu của ngành chăn nuôi đang tăng tốc mạnh mẽ tại miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung; đồng thời khẳng định vị thế của một “Thương hiệu Việt chất lượng cao” đạt mục tiêu trở thành 1 trong 5 công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất tại Việt Nam.

Anova Feed là thành viên của Tập đoàn Nova với hơn 25 năm dẫn đầu trong lĩnh vực chăn nuôi và thuốc thú y tại Việt Nam cùng các thương hiệu như: Bio, Anova, Anova Pharma… Anova Feed là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất trong ngành thức ăn chăn nuôi cho đến nay được IFC – một thành viên của ngân hàng thế giới hợp tác đầu tư 15 triệu USD vào năm 2016. Sau hơn 5 năm hoạt động của mình, Anova Feed đã đạt được nhiều chứng nhận trong và ngoài nước: Hàng Việt Nam chất lượng cao - 2017, Thương hiệu Uy tín APEC - 2016…

Công nghệ hiện đại bên trong nhà máy Anova Feed – Hưng Yên

Nhà máy Anova Feed Long An

CNN Tập đoàn Anova, Ấp 4, Long Cang, Cần Đước, Long An

Điện thoại: (0272) 372 6545 Fax: (0272) 372 6541

Nhà máy Anova Feed Đồng Nai

Lô G8, Đường Đ6A, KCN Dầu Giây, Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 377 2380 Fax: (0251) 377 2379

Nhà máy Anova Feed Hưng Yên

Đường A2, Khu A, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên

Điện thoại: (0221) 3 778 377 Fax: (0221) 3 788 837

www.anovafeed.vn

P.V