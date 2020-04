Khoảng 500 nhân viên sân bay Nội Bài chờ xét nghiệm SARS-CoV-2

Quảng cáo

Trong đợt cao điểm đón công dân Việt Nam về nước tránh dịch COVID-19, nhân viên sân bay Nội Bài phục vụ hàng nghìn khách từ vùng có dịch về mỗi ngày.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, khoảng 500 người làm việc trực tiếp, tiếp xúc với người từ nước ngoài về sân bay Nội Bài, có nguy cơ cao bị lây bệnh nên cần xét nghiệm SARS-CoV-2 để sàng lọc.Nơi đây gồm các lực lượng như cán bộ, nhân viên Cảng vụ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (NIA), nhân viên kỹ thuật, nhân viên các đơn vị phục vụ mặt đất (an ninh, thủ tục, bốc xếp hàng hoá, vệ sinh…).Dù văn bản được Cảng vụ Hàng không miền Bắc gửi Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội từ ngày 24/3, nhưng tới nay vẫn chưa nhận được hồi âm.Theo lãnh đạo Cảng vụ, nhiều hành khách đi trên các chuyến bay từ nước ngoài về đã được công bố dương tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, nguy cơ lây nhiễm đối với cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại sân bay rất cao.Sau đợt cao điểm đón công dân Việt Nam về nước, thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội, các đường bay đều cắt giảm, các lực lượng ở sân bay Nội Bài cũng được khuyến khích làm việc tại nhà. Mỗi bộ phận chỉ duy trì người trực tại cơ quan giải quyết công việc trực tiếp và làm công tác an ninh, an toàn.Hiện mỗi ngày sân bay Nội Bài chỉ còn khoảng 30 lượt máy bay cất hạ cánh, trong đó hầu hết là chở hàng.

Lê Hữu Việt