Không phát hành tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng dịp Tết

Chiều 8/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2017 và một số giải pháp về thanh toán trong những ngày sắp Tết.



Tại buổi họp báo, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đơn vị này đã chuẩn bị các biện pháp nhằm đảm bảo công tác lưu thông tiền mặt được thông suốt từ nay cho đến những ngày cao điểm sát Tết.



Ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục phát hành kho quỹ cho biết, năm nay tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán giảm xuống. Hiện, Ngân hàng Nhà nước đang tích cực ưu tiên cung ứng tiền cho các thành phố trọng điểm như TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương.



“Dự kiến mức điều chuyển tiền mặt trong dịp Tết năm nay tăng 20% đáp ứng nhu cầu nền kinh tế. Công tác điều chuyển tiền mặt sẽ kết thúc trước ngày 7/2/2018. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao tiền mặt tồn quỹ kể cả trong trường hợp đột biến. Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt năm 2018, kể cả tiền mới mệnh giá trên 10.000 đồng”, ông Lâm nói.



Liên quan đến tiền mệnh giá nhỏ lẻ hơn, đại diện NHNN khẳng định nhà điều hành vẫn tiếp tục chủ trương không đưa tiền nhỏ ra lưu thông Tết Nguyên đán. “Tháng 4/2017, NHNN đã cung ứng tiền nhỏ kẻ mệnh giá dưới 5. 000 đồng. Chủ trương hạn chế in tiền mới nhỏ lẻ đã phát huy tác dụng tiết kiệm chi phí. Dự kiến năm 2018 không in và đưa tiền mệnh giá nhỏ lẻ dưới 5000 ra, việc in ấn tiền sẽ tiết kiệm hơn 280 tỷ đồng. Còn tính từ năm 2013 với chủ trương quản lý sử dụng một cách hợp lý tiền nhỏ lẻ tiết kiệm hơn 2.200 tỷ đồng. Nguồn lực tiết kiệm này được sử dụng bảo quản tiền mặt”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú, phụ trách trực tiếp công tác kho quỹ cho hay.

Ông cũng lưu ý người dân nên hạn chế sử dụng tiền mặt quá mức khi đi lễ chùa vì phù hợp với văn hoá và sử dụng tiền mặt văn minh bảo vệ giá trị đồng tiền Việt Nam.



Theo ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng vụ thanh toán NHNN, cơ quan này cũng đảm bảo trong dịp Tết năm nay sẽ phục vụ tốt ATM cuối năm. “Các ngân hàng thương mại sẽ thường xuyên giám sát hoạt động ATM đặc biệt khu chế xuất, khu dân cư kịp thời phát hiện máy ATM không hoạt động hoặc hỏng”, ông Dũng nói.



Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng khẳng định sẽ lên kế hoạch chủ động để tránh xếp hàng tại ATM nhất là các khu công nghiệp.

​Khánh Huyền