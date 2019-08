Kỳ nhân khiến báo lớn thế giới không thể lý giải, gọi là 'vị vua cuối cùng'

Ngày 4/2/1999, Tạp chí The Economist đăng bài viết với tựa đề: "The last emperor" (Vị vua cuối cùng), kèm lời dẫn thể hiện sự kinh ngạc trước hiện tượng khó lý giải bằng các logic kinh tế thông thường: "Đối mặt với đợt suy thoái kinh tế lớn nhất trong vòng 20 năm qua, tất cả các tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc đều sụt giảm tăng trưởng. Tất cả, trừ Hyundai của Chung Ju Yung"!

Đó là năm 1998, khi tổng tài sản của Samsung chỉ tăng một chút quanh mốc 100 tỷ won, LG sụt giảm từ khoảng 60 tỷ won xuống còn hơn 40 tỷ, thì Hyundai từ hơn 80 tỷ won vọt lên gần 120 tỷ won!