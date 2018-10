Lại thêm 'nhiều tồn tại' trên cao tốc hơn 34.000 tỷ hư hỏng

Theo đó, sau khi báo chí phản ánh, Bộ GTVT có chỉ đạo, VEC với trách nhiệm chủ đầu tư đã chỉ đạo Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát kiểm tra, rà soát các tồn tại trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục.Cụ thể, với đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ (sử dụng vốn JICA, khai thác từ tháng 8/2017), ngoài hư hỏng mặt đường đã sửa chữa xong, chủ đầu tư tiếp tục phát hiện thêm những hư hỏng, tồn tại mới, như: Tại phạm vi các gói thầu số 1, 2, 3B, 5, 6 và 7 có 21 cầu xuất hiện hiện tượng nước thấm từ dải phân cách giữa xuống mố trụ, thấm nước mối nối ống thoát nước mặt cầu.Tại đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi (sử dụng vốn WB, khai thác từ tháng 9/2018): Tại một số vị trí thuộc phạm vi các Gói thầu A1, A2, A3 còn tồn tại tình trạng mặt đường bị đọng nước; một số hạng mục cầu, hầm chui xuất hiện tình trạng thấm nước, rỉ nước từ điểm thu nước xuống cống, ống thu nước bị bật khỏi mối nối; lòng cầu/hầm chui chưa được thanh thải, vệ sinh; chưa thanh thải vật liệu thừa khi thi công ra khỏi công trường; công tác gia cố mái taluy tứ nón đầu cầu chưa hoàn thiện; công tác hoàn trả đường địa phương, thi công đường ngang, đường gom chưa thi công xong.Nguyên nhân, được VEC chỉ ra, do việc thi công hệ thống thoát nước mặt cầu chưa được hoàn thiện để bảo đảm yêu kỹ thuật theo thiết kế (một số vị trí phễu thu nước và ống nhựa dẫn nước tuy đã được lắp đặt nhưng chưa được chèn khít, ống thoát nước bị bật khỏi mối nối…);Nhà thầu chưa thi công rãnh dẫn nước mặt cầu thoát xuống dưới gầm cầu về cống tròn gần đó, dẫn đến nước mưa chảy xuống dưới gầm cầu; chưa thực hiện thanh thải lòng cầu/cống cũng như thanh thải vật liệu thừa khi thi công dầm ngang đầu cầu ra khỏi công trường khiến cầu/hầm chui mất vệ sinh, mất mỹ quan, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân địa phương.Việc thấm nước tại các hầm chui dân sinh, qua kiểm tra cho thấy, các hầm chui chủ yếu bị thấm nước mối nối khe co giãn thành cống. Nguyên nhân chính do băng cản nước được bố trí giữa 2 thân đốt hầm trong quá trình thi công bị xô lệch, gây nên hiện tượng rò rỉ nước từ đỉnh hầm chui.Những tồn tại trên nhà thầu chậm triển khai khắc phục, dẫn đến những bức xúc cho người dân địa phương và tạo dư luận không tốt cho dự án.Vì vậy, tiếp tục với trách nhiệm chủ đầu tư, VEC đang quyết liệt chỉ đạo và yêu cầu các nhà thầu khẩn trương huy động nhân vật lực để tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, hạng mục còn tồn tại, theo điều khoản bảo hành công trình.VEC từ chối thanh toán cho các nhà thầu cho tới khi các hạng mục còn tồn tại được hoàn thiện xong đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. “Nếu nhà thầu không hoàn thành đúng thời hạn theo yêu cầu, chủ đầu tư sẽ chỉ định ngay nhà thầu phụ thực hiện công việc để sửa chữa kịp thời, nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí sửa chữa do nhà thầu phụ được chỉ định thực hiện”, VEC khẳng định.Trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có 107 cầu (tổng chiều dài 10.258m); trong đó có 4 cầu lớn vượt sông, 103 cầu trung và cầu nhỏ; có 151 hầm chui dân sinh, 168 cống hộp thoát nước và 281 cống tròn.Trước đó, sau khi khắc phục xong hư hỏng mặt đường, VEC đã thu phí trở lại tuyến cao tốc này từ 0h ngày 27/10. Việc dừng thu phí thực hiện theo yêu cầu của Bộ GTVT từ ngày 12/10. Mỗi ngày, VEC thất thu từ 500-800 triệu đồng do dừng thu phí.

Lê Hữu Việt