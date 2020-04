Lần thứ 2 trong tháng Cục Hàng không 'tuýt còi' việc bán vé máy bay

Quảng cáo

Sau khi bán vé, nhiều chuyến bay bị thông báo huỷ do dịch COVID-19, nhưng khách không được trả lại tiền.

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet, Jetstar Pacific Airlines, Vasco chỉ được mở bán các chuyến bay đã được cơ quan này cấp phép bay.Đối với những chuyến bay đã được mở bán vé không theo phép bay đã cấp, các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách mà không thu bất cứ khoản tiền nào.Cục Hàng không cũng giao Phòng Vận tải hàng không, Thanh tra hàng không giám sát chặt chẽ hoạt động bán vé, khai thác các chuyến bay của các hãng hàng không để xử lý nghiêm vi phạm.Văn phòng Cục được giao thường xuyên theo dõi đường dây nóng, kịp thời nắm bắt các phản ánh của hành khách để chuyển cho các hãng hàng không xử lý, hoặc báo cáo lãnh đạo cục xử lý theo thẩm quyền.Cục Hàng không đánh giá, hiện cả nước ta đang phòng chống dịch COVID-19, nên hoạt động vận tải hàng không được điều tiết từng giai đoạn theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT.Do đó, hiện Cục Hàng không chưa thể cấp phép bay dài hạn theo lịch bay mùa. Các hãng hàng không cần theo dõi, bám sát các chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng không để lập kế hoạch khai thác vận chuyển hàng không phù hợp.Những ngày gần đây xảy ra tình trạng hãng bán vé sau đó chuyến bay bị huỷ, với lý do huỷ do dịch để giảm trách nhiệm với hành khách, một số hãng đã từ chối hoàn lại tiền vé cho hách.Thay vào đó, khách chỉ có lựa chọn là bảo lưu tiền vé đã mua để sử dụng cho sau này; hoặc tự đổi vé sang chuyến bay khác (thay vì hãng thực hiện thay như bình thường) và khách phải bỏ thêm tiền chênh lệnh giữa vé mới so với vé đã mua. Điều này đã gây bức xúc, phiền hà cho nhiều hành khách, sau đó các hãng phải thay đổi chính sách là khách sẽ không phải chịu tiền chênh nếu đổi vé. Đây cũng là lý do Cục Hàng không phải ra văn bản trên.Đây là lần thứ 2 trong tháng 4 Cục Hàng không có văn bản “tuýt còi” việc bán vé của các hãng hàng không. Trước đó, cơ quan này từng có văn bản yêu cầu các hãng không mở bán các chuyến bay sau ngày cách ly xã hội (sau ngày 15/4), do Cục Hàng không chưa cấp phép bay. Khi đó, một số hãng đã thông báo mở lại các đường bay nội địa và rầm rộ bán vé, khuyến mại…Hiện các hãng hàng không Việt Nam đang đối mặt nhiều khó khăn do dịch COVID-19, đặc biệt là dòng tiền để trang trải chi phí, khi hầu hết các đường bay đều phải tạm dừng khai thác. Hoạt động hàng không nội địa mới được khôi phục một phần từ ngày 23/4 tới nay.Theo quyết định của Bộ GTVT, hiện hàng không nội địa vẫn hạn chế khai thác, các đường bay được cấp phép theo lịch ngắn hạn phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19.Theo đó, từ ngày 23/4, đường bay Hà Nội – TPHCM được khai thác tối đa 20 chuyến khứ hồi/ngày; với 2 đường bay Hà Nội/TPHCM – Đà Nẵng được khai thác tối đa mỗi đường bay 6 chuyến khứ hồi/ngày. Đường bay TPHCM – Côn Đảo được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày.Các đường bay giữa Hà Nội/TPHCM và các tỉnh thành khác, và giữa các địa phương với nhau (không đi/đến Hà Nội/TPHCM) mỗi hãng được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay.

Lê Hữu Việt