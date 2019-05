Lãnh đạo Vietnam Airlines: Hàng không giá rẻ sẽ là tương lai

Theo báo cáo của Vietnam Airlines, hết quý I/2019, hoạt động kinh doanh của hãng tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, với tổng doanh thu hợp nhất gần 26.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.579 tỷ đồng (đạt 45% kế hoạch cả năm).Trả lời câu hỏi của Cổ đông về lợi nhuận quý I/2019 đã đạt 45% kế hoạch năm, liệu kế hoạch năm có về đích sớm?Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh cho hay, trong hàng không, thời gian quý 1, và 6 tuần hè (tháng 6-7) luôn có doanh thu và lợi nhuận cao nhất. Do nhu cầu đi lại vào cao điểm tết và nghỉ hè. Còn tháng 11-12 nếu "may ra" chỉ hòa vốn, còn lại là lỗ hoặc lỗ nặng.Do đó, thời gian thấp điểm (quý II, tháng 8-11), Vietnam Airlines đặt nhiệm vụ cắt giảm chi phí để giảm lỗ. "Do đó, mức lợi nhuận chỉ 3 tháng đầu năm đã đạt 45% kế hoạch cả năm, điều này không có gì đột biến", ông Minh nói.Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành nói thêm, lợi nhuận hàng không phụ thuộc nhiều yếu tố, như nhu cầu đi lại của người dân, thu nhập, đặc biệt là giá xăng và tỷ giá. Ông Thành dẫn chứng, năm 2018, lợi nhuận hãng này tăng cao do dừng khai thác dòng máy bay B777, tốn nhiên liệu hơn 15-20% so với dòng thay thế là B787 và A350.Ngoài ra, ông Thành cũng phân tích, quý 1 là cao điểm tết, doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong năm. Trong khi tháng 3-5 doanh thu lại thấp nhất năm, thời gian này chủ yếu sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, đoà tạo, huấn luyên nhân sự, nuôi quân cho dịp cao điểm và hoạch toán lỗ.“Do đó, không có nghĩa quý 1 được mùa, sẽ được mùa cả năm”, ông Thành nói.Ngoài ra, theo ông Thành, giá rẻ là tương lai của hàng không, điều này đã được chứng minh trong thực tế. Khi hàng không giá rẻ đang phát triển mạnh không chỉ tại ASEAN, châu Á mà cả tại Mỹ, châu Âu.Tại một số quốc gia, hàng không giá rẻ chiếm tới 70-75% thị phần, như Thái Lan, Philippines, Singapore. Với các đường bay quốc tế, hàng không giá rẻ cũng tăng nhanh, từ mức 17% thị phần năm 2016 lên hơn 40% hiện nay, đặc biệt tại Trung Quốc, Hàn Quốc, và cả Nhật Bản.Tại Việt Nam, theo ông Thành, hiện các đường bay nội địa giá rẻ chiếm khoảng 65-70%, Vietnam Ailines cũng có khoảng 15% vé giá rẻ. Có hãng báo lãi lớn, có hãng mới cũng hào hứng tham gia.Theo vị này, dù hoạch toán theo tiêu chuẩn, giá vé hàng không giá rẻ sẽ dưới giá vận hành, nhưng phần này và lợi nhuận sẽ được bù từ các khoản đầu tư tài chính, dịch vụ gia tăng…“Hàng không giá rẻ là tương lại, nên trong Vietnam Airlines Group sẽ phát triển cả 3 phần khúc, gồm: Hàng không truyền thống do Vietnam Airlines cung cấp, hàng không giá rẻ do Jetstar cung cấp, và hàng không phát triển khinh tế - xã hội vùng khó khăn do VASCO cung cấp. Liên minh nội này cũng là lợi thế chỉ chúng tôi có”, ông Thành nói.Đặc biệt, trong bối cảnh các hãng gia tăng đội tàu bay, các hãng hàng không mới ra đời, lãnh đạo Vietnam Airlines cũng đánh giá sức cạnh tranh nhân lực trong ngành càng ngày khốc liệt. Khi các hãng mới liên tục dùng thu nhập để thu hút nhân lực từ Vietnam Airlines. Trong khi, Vietnam Airlines vừa làm nhiệm vụ kinh tế, vừa phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị, khi cung cấp chuyên cơ cho các chuyến công du của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Do đó, sẽ luôn đảm bảo nhân lực hoạt động.Để giải quyết khó khăn về nhân lực, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, ngoài tăng cường đào tạo, trong năm 2018, hãng đã tăng lương cho phi công và nhân lực kỹ thuật cao.Đồng thời, Vietnam Airlines cũng xây dựng dự thảo kế hoạch tăng lương và quyền lợi cho phi công và công nhân kỹ thuật cao giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu tiệm cận thu nhập của phi công trong khu vực. Hiện Vietnam Airlines đã trình dự thảo xin ý kiến Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ GTVT, và Bộ LĐ-TB&XH.

Lê Hữu Việt