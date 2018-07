Miễn, giảm giá vé 2 trạm BOT quốc lộ 5 từ 1/8

Theo đó, sẽ giảm 100% dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn của người dân (không kinh doanh); xe buýt vận tải khách công cộng có tuyến cố định nội tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng.Giảm từ 45% đến tối đa 50% giá vé với cơ quan, tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn các xã/phường/thị trấn lân cận trạm thu phí.Theo đó, tỉnh Hưng Yên gồm các xã: Lạc Hồng, Trưng Trắc, Đình Dù, Thị trấn Như Quỳnh, Minh Hải (huyện Văn Lâm); Thị trấn Bần Yên Nhân (huyện Mỹ Hào); Giai Phạm, Nghĩa Hiệp, Đồng Than (huyện Yên Mỹ); Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang).TP Hải Phòng gồm các xã: Lê Thiện, An Hưng, Đại Bản, Tân Tiến, An Hồng, Hồng Phong, An Hòa, Nam Sơn, Bắc Sơn, Lê Lợi (huyện An Dương); phường Quán Toan (quận Hồng Bàng).Các địa phương xác nhận, lập danh sách các phương tiện thuộc diện được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ gửi Tổng Công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) - chủ đâu tư dự án để thực hiện giảm giá.Hàng quý, các địa phương cập nhật danh sách các phương tiện thuộc diện được giảm giá gửi VIDIFI vào ngày 25 tháng cuối quý và hồ sơ gửi kèm danh sách các phương tiện được giảm giá.Đồng thời, Tổng cục Đường bộ đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với VIDIFI trong quá trình thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ có giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở trong hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.Trước đó, hồi tháng 9/2017, một số lái xe đã có những phản ứng khi qua các trạm thu phí BOT trên QL5, gây mất trật tự trên tuyến đường này.

Lê Hữu Việt