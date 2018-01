Năm mới an khang – Xe sang chờ đón cùng NCB

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, với mỗi sổ tiết kiệm mới mở từ 50 triệu đồng, kỳ hạn gửi tối thiểu 01 tháng trở lên, khách hàng sẽ được tham gia quay số trúng ngay tại quầy giao dịch và quay số cuối kỳ với hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn.

Cụ thể, khi mở thành công sổ tiết kiệm mới, khách hàng sẽ nhận được dãy seri dự thưởng tương ứng với số tiền và kỳ hạn gửi và tham gia quay số trúng thưởng ngay tại quầy giao dịch. Với mỗi seri nhận được, khách hàng có cơ hội trúng thưởng trị giá từ 10.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Tổng số tiền trúng thưởng của khách hàng bằng tổng số tiền trúng thưởng của các seri khách hàng được cấp. Với tổng số hơn 53.000 giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,3 tỷ đồng, khách hàng gửi càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao.

Đặc biệt hơn, tất cả các seri dự thưởng của khách hàng nhận được khi mở sổ dù có may mắn hay không khi quay số trúng ngay tại quầy, đều có cơ hội tham dự nhận được các phần thưởng khi tham gia quay số ở cuối chương trình. Phần thưởng dành cho 06 khách hàng may mắn nhất là 01 xe ô tô Toyota Vios 1.5E MT và 05 dàn máy Bluray Sony BDV E6100/msp1.

Chương trình khuyến mại “Năm mới an khang – Xe sang chờ đón” như một lời chúc, lời tri ân từ NCB gửi tới khách hàng với mong muốn thành công và may mắn luôn đồng hành cùng khách hàng trong năm mới 2018.

Với chiến lược One NCB: One Team – One Goal – One Plan cùng quyết tâm đồng lòng tuyệt đối của CBNV, NCB ngày càng vươn lên vững mạnh, được tin cậy lựa chọn như một nhà tư vấn tài chính không thể thiếu, luôn xứng đáng là NCB - “Ngân hàng của bạn”.

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ tại các Chi nhánh và điểm giao dịch của NCB trên toàn quốc. Hotline 0283 821 6216 - Email: callcenter@ncb-bank.vn | Website: www.ncb-bank.vn

P.V