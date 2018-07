Ngân hàng Nhà nước bất ngờ nâng giá bán USD

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho phiên giao dịch ngày 23/7 ở mức 21.644 đồng, giảm mạnh 14 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 23.323 đồng và tỷ giá sàn là 21.965 đồng.

Trong khi đó giá USD tại các ngân hàng thương mại lại biến động theo xu hướng đi ngược chiều.

Với nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, tại Vietcombank, giá USD lúc này là 23.020 – 23.090 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá của VietinBank lúc này là 23.021-23.091 đồng, tăng 14 đồng. Tỷ giá do BIDV niêm yết ở mức 23.015-23.085 đồng – tương đương mức của ngày cuối tuần trước.

Ở nhóm cổ phần tư nhân, các ngân hàng Eximbank và DongABank đang cùng niêm yết USD ở mức 23.020-23.090 đồng, không đổi so với cuối tuần trước. ACB giảm 10 đồng chiều bán ra, xuống còn 23.020-23.090 đồng, giá USD của ngân hàng Sacombank là 23.015 – 23.095 đồng.

Trong khi tỷ giá tại các ngân hàng biến động trái chiều thì Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi tín hiệu dừng can thiệp bán USD ra thị trường bằng cách nâng mạnh giá bán trở lại.

Cụ thể, tỷ giá tham chiếu do NHNN công bố cho ngày 23/7 mua vào ở mức 22.700 đồng và bán ra là 23.273 đồng, tăng 268 đồng so với phiên giao dịch ngày 21/7, mức tăng tương đương gần 1% và trở lại mức trước khi can thiệp tỷ giá ngày 3/7.

Như vậy, NHNN đã nâng giá bán USD trở lại, lên cao hơn nhiều so với giá bán của các ngân hàng thương mại - là thông điệp chính thức cho biết NHNN dừng bán USD giá thấp cho các thành viên tham gia thị trường.

Thực tế ghi nhận, từ sau khi NHNN hạ giá USD vào ngày 3/7 (sau khi thị trường tăng nóng 2 tuần trước đó), tỷ giá đã ổn định trở lại ở mức tương đối. Giá bán USD của các ngân hàng ổn định quanh mức 23.000 đồng và không có sự điều chỉnh nào đáng chú ý. Ngoài thị trường tự do, có lúc giá USD tăng mạnh vượt 23.500 đồng nhưng đến nay cũng đã ổn định về quanh 23.100 đồng.

Theo Nhịp sống kinh tế