Ngày cuối nghỉ Tết, 28 vụ tai nạn cướp đi sinh mạng 22 người

Tính chung cả 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông làm chết 183 người, bị thương 241 người, đa số xảy ra trên đường bộ.Cả nước xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào sáng 8/2, giữa ô tô khách BKS 98B-022.66 và ô tô con biển xanh 36B-2286 (của Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá), trên QL1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Hậu quả làm 3 người trên xe ô tô con thiệt mạng, 5 người bị thương.Do kỳ nghỉ Tết năm nay dài 9 ngày (dài hơn kỳ nghỉ Tết năm trước ngày), nên nếu so sánh cả kỳ nghỉ thì tai nạn giao thông năm nay tăng một số chỉ tiêu. Tuy nhiên, nếu so cùng 7 ngày nghỉ thì tai nạn giao thông năm nay giảm cả 3 chỉ tiêu về số vụ, số người chết và bị thương.Bình quân số người chết trong 9 ngày nghỉ Tết năm nay là 20 người/ngày, giảm 8 người chết/ngày (giảm 28 %) so với bình quân Tết năm trước.Trong khi đó, theo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế, chưa xử lý số liệu trùng lặp do chuyển tuyến), tính từ ngày 2-9/2/2019, các bệnh viện cả nước tiếp nhận 45.622 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông. Trong đó, có 16.687 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi; 187 trường hợp tử vong tại các bệnh viện (bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện).Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 21.343 vụ vi phạm, phạt tiền trên 12,267 tỷ đồng, giữ 3.935 phương tiện và 2.901 giấy tờ các loại, tước 385 giấy phép lái xe.Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra, đặc biệt các ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ tại các cửa ngõ đô thị lớn, như Hà Nội, TPHCM.Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã tiếp nhận và xử lý hơn 160 lượt gọi phản ánh của người dân. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng tự ý tăng giá vé xe khách, nhồi nhét và chèn ép hành khách, tăng giá trông giữ xe, ùn tắc giao thông…Với dịp Lễ hội xuân 2019, Ủy ban ATGT Quốc gia kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như: Bố trí lực lượng điều tiết giao thông, tăng cường xử lý vi phạm; tăng cường quản lý hoạt động vận tải, đặc biệt vận tải hành khách…

Lê Hữu Việt