Người dân được khuyên sử dụng thịt lợn đông lạnh

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, giá từ cuối tháng 10 đến nay, đã tăng khoảng 25-30% so với tháng 9. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, đàn lợn cả nước tháng 10/2019 giảm mạnh 20% so với cùng thời điểm năm trước, do chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Còn theo Bộ NN&PTNT, tổng lượng thịt các loại trong năm 2019 ước đạt 5,14 triệu tấn, giảm 4,1%. Thịt lợn là thực phẩm thiết yếu và chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 70%) trong cơ cấu tiêu dùng thực phẩm. Sản lượng thịt lợn giảm 380 nghìn tấn, tương đương 9-10% so với năm 2018 ảnh hưởng lớn đến thị trường thực phẩm trong nước.

Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, số lượng lợn thiếu trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán có thể lớn hơn số liệu Bộ NN&PTNT ước tính, do không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không tái đàn hoặc đã tái đàn nhưng bị dịch bệnh trở lại làm chết lợn mới nuôi. Thực tế đó khiến nguồn cung giảm mạnh. Ngay cả các cơ sở chăn nuôi lớn, khép kín cũng bị dịch bệnh (CP, Japfa) vậy nên nguồn cung thịt lợn trong dịp cuối năm bị ảnh hưởng.

Bộ Công Thương đã có văn bản gửi sở công thương các tỉnh, thành phố yêu cầu: Tăng cường truyền thông, khuyến khích người dân tiêu dùng sản phẩm thay thế thịt lợn và sử dụng thịt lợn đông lạnh thay thế thịt lợn nóng, nhằm giảm sức ép cho nguồn cung trong nước... “Các địa phương cũng cần định hướng cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn đưa ra các sản phẩm thịt lợn chế biến sẵn mới (như thịt kho tàu, nhân bánh chưng, chân giò muối…) được chế biến từ thịt lợn đông lạnh nhập khẩu, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thay thế một phần nhu cầu sử dụng thịt nóng trên thị trường”, Bộ Công Thương cho hay.

Tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT, hai bên đã thống nhất sơ bộ số liệu dự báo nguồn cung thịt lợn các tháng cuối năm thiếu khoảng 200 nghìn tấn, tương đương mỗi tháng sẽ thiếu 70 nghìn tấn thịt lợn hơi. Trong cuộc họp ngày 18/11/2019 diễn ra tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo hai bộ đánh giá đầy đủ, thực chất mức độ thiếu hụt nguồn cung thịt lợn và có kế hoạch tái đàn, đề xuất số lượng nhập khẩu thịt lợn cụ thể từ các đối tác thương mại có quan hệ hai chiều với nước ta, để bù đắp phần thiếu hụt cho thị trường trong nước”, Bộ Công Thương cho hay.