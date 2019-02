Người dân Hà Nội ùn ùn mua vàng ngày Vía Thần tài

Trên con 'phố vàng' Trần Nhân Tông (Hà Nội) luôn đông đúc người dân xếp hàng, chờ mua từ sáng sớm. Do nhu cầu mua vàng của người dân tăng cao trong vài ngày gần đây nên giá vàng trong nước ở đầu bán ra đã tăng mạnh trong phiên trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua bán là khoảng 400-500 nghìn đồng mỗi lượng.

Mở cửa lúc 8h00 sáng 14/2, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 36,80 – 37,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 170.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, nhưng chiều bán ra lại tăng 150.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua 13/2. Như vậy mức chênh lệch giá mua – bán đã nhảy vọt lên 700.000 đồng.



Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC với mức giá 36,97 – 37,19 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 13/2.



Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,95 – 37,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so phiên giao dịch hôm qua 13/2.

Với mong muốn một năm làm ăn phát đạt, sung túc, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), những năm gần đây, người dân có thói quen mua vàng để cầu may, đồng thời vàng cũng là tài sản tích lũy được nhiều người lựa chọn bên cạnh tiết kiệm ngân hàng.

Ngay từ sáng sớm ngày Vía Thần tài (mồng 10 Âm lịch), tại các cửa hàng trên phố "vàng" Trần Nhân Tông luôn tấp nập người đến xếp hàng chờ mua.

Các cửa hàng vàng lớn trênphố này cũng đều mở cửa sớm hơn mọi khi trước 2 tiếng đồng hồ, người dân tấp nập đến mua vàng.

Các sản phẩm đặc trưng phục vụ riêng trong ngày Vía Thần Tài bán rất nhiều và còn rất ít.

Nhiều người tiêu dùng mua vàng vào ngày Vía Thần tài chỉ để lấy may. "Tôi sẽ mua hai chiếc nhẫn tròn trơn vàng 24k, chủ yếu để lấy may đầu năm chứ không đầu tư hay tích trữ gì", chị H.A chia sẻ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu "lấy may" của người dân, các cửa hàng cho ra các sản phẩm đa dạng như: Mặt dây thần tài; mặt dây các linh giáp; nhẫn kim tiền; nhẫn kim tiền gắn đá ngọc quý; charm tì hưu vàng; Vòng, lắc họa tiết hoa; trang sức vàng, bạc gắn đá ngọc quý thiên nhiên...



Giá do các doanh nghiệp vàng công bố khác xa nhau đến vài trăm nghìn đồng.

Nhẫn tròn trơn Vàng rồng Thăng Long các bản vị 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ chào bán cho người tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm trang sức tinh xảo hình linh giáp Hợi dành riêng cho dịp thần tài năm nay.

Như mọi năm, nhẫn kim tiền, mặt hàng được săn đón nhiều trong ngày Vía Thần Tài.

Mặc cho việc mua vàng vào ngày Vía Thần Tài là "lỗ ngay", tuy nhiên người dân vẫn đổ xô đi mua để lấy may.

