Nhật Cường đã mở cửa bán hàng trở lại sau ngày khám xét?

Cho đến thời điểm này, các cơ sở điện thoại của Nhật Cường mobile vẫn đang tạm thời đóng cửa. Địa điểm 33 Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi bị khám xét đầu tiên trong buổi sáng 9/5 vẫn đóng cửa im ắng trong ngày hôm nay.

Duy chỉ có 1 địa điểm hiện đang mở cửa để phục vụ khách hàng, đó là cơ sở C4 trên đường Giảng Võ. Theo một số người dân quanh đây, từ chiều qua (13/5), cơ sở này đã mở cửa để nhận phản hồi của khách hàng. Tuy nhiên, chỉ mở 1 cửa cuốn phía cửa ra vào chứ không mở hoàn toàn.



Nhưng theo ghi nhận của PV, cho đến sáng nay (14/5), toàn bộ các cửa cuốn đều đã được mở cửa để đón khách.



Thử tìm hiểu hoạt động của cơ sở này, PV đã đóng vai một khách mua hàng đến để hỏi về việc bán chiếc Iphone 7+ cũ để “lên đời” chiếc Iphone X. Tuy nhiên, nhân viên của Nhật Cường đã thông báo rằng, cửa hàng đang tạm ngưng các giao dịch mua bán và hẹn khách hàng quay trở lại sau.

Nhiều khách hàng của Nhật Cường Mobile lo lắng vì không thể sửa chữa, trả lại sản phẩm lỗi

Khi được hỏi về thời gian cụ thể, sớm nhất là trong tuần sau có thể mua bán được chưa, thì nhân viên của cơ sở này cũng chỉ đành lắc đầu, vì chưa nắm được thông tin.Cơ sở này thực chất là trung tâm bảo hành của Nhật Cường, do đó việc mở cửa C4 Giảng Võ là để khách hàng có thể đến sửa chữa, bảo hành. Ghi nhận tại lúc có mặt ở cơ sở này sáng ngày 14/5, có tới 4 - 5 khách hàng đã mang máy đến để làm các công việc liên quan tới sửa chữa hỏng hóc.Như Dân Trí tin đã đưa, trong ngày 9/5, một số cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhat Cuong Mobile) đã bị công an vào kiểm tra, khám xét và thu thập nhiều tài liệu, song phía công an chưa công bố nguyên nhân cụ thể.