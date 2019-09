Nhơn Hội New City – 'Mỏ vàng' của nhà đầu tư địa ốc

Những điều làm nên giá trị vàng của Nhơn Hội New City

Với quy mô 34,1 ha, Nhơn Hội New City là một trong những dự án tiêu biểu do Công ty cổ phần Bất động sản Danh Khôi (DKR) phát triển, sở hữu vị trí đắc địa hiếm có trong khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, một trong những khu vực có tốc độ phát triển về du lịch, công nghiệp và dịch vụ đáng chú ý nhất tại Quy Nhơn, Bình Định hiện tại.

Theo ông Nguyễn Hoàng Sơn - Phó tổng giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị, Công ty cổ phần Bất động sản Danh Khôi, định hướng mà nhà phát triển cùng chủ đầu tư mang tới Nhơn Hội New City là một khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp ven biển độc đáo dành cho khách hàng.

Nhơn Hội New City – Đô thị ven biển sinh thái với 11 công viên nội khu, liền kề công viên lớn 5ha

Cùng với phong cách kiến trúc hiện đại tối giản, kết hợp hài hòa với những không gian mở đầy tính thẩm mỹ, Nhơn Hội New City được ví như một thành phố xanh thu nhỏ của Quy Nhơn, Bình Đình, nơi cư dân khu đô thị đáng sống này sẽ thư thái tận hưởng những buổi sớm tĩnh tại thưởng trà bên ban công phảng phất mùi gió biển, lặng ngắm trời xanh qua kẽ lá, hít thở cái thanh khiết của khí trời...

Đón đầu giá trị vượt thời gian

Khảo sát ý kiến của những nhà đầu tư đã tham gia sớm từ những đợt mở bán đầu tiên của dự án Nhơn Hội New City cho thấy, tất cả đều có chung một quan điểm khá tích cực về triển vọng tăng trưởng trong dài hạn. Trong đó, lợi thế nổi bật là yếu tố khai thác quá lớn nhờ vào vị trí đắc địa ngay cạnh biển của dự án này.

Nhìn lại khoảng 10 năm trước đây, tại những cung đường ven biển mà cụ thể là các cung đường tại các Thành phố du lịch của miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn…giá đất còn khá thấp như đường Võ Nguyên Giáp của của Đà Nẵng, hay đường Xuân Diệu của Quy Nhơn giá đất chỉ nằm quanh mức vài chục triệu đồng/m2, thậm chí thấp hơn.

Qua thời gian cùng với sự tăng trưởng du lịch và hạ tầng phát triển, giá đất các trục đường này đã tăng vọt phi mã. Ghi nhận thực tế hiện nay, chỉ tính riêng mặt đường Võ Nguyên Giáp đã lên tới 150 triệu đồng/m2, mặt đường Trần Phú Nha Trang lên tới 300 triệu đồng/m2, mặt đường Xuân Diệu cũng đã lên tới gần 200 triệu đồng/m2 nhưng không thể mua được vì khan hiếm và không ai muốn bán.

Mức độ đắt đỏ của những cung đường cũng là lý do khiến nhà đầu tư tìm kiếm đến các cung đường khác cũng có khả năng tăng trưởng với biên độ rộng trong tương lai như các tuyến đường trên, và Khu kinh tế Nhơn Hội nói chung và dự án Nhơn Hội New City nói riêng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm khi biên độ tăng trưởng liên tục nới rộng.

Ngay sau khi Chính phủ thông qua Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040, nhiều dự án tại khu vực này đã có mức tăng trưởng tới 20%/năm, thậm chí cá biệt có dự án lên tới 45%/năm. Việc khu kinh tế được quy hoạch để trở thành cực tăng trưởng đối trọng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận; và là một trong những hạt nhân trung tâm phát triển lớn của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã tạo sóng cho thị trường.

Theo chia sẻ của các nhà đầu tư dự án, mặc dù có mức tăng trưởng khá nóng thời gian vừa qua, tuy nhiên, mức đầu tư với các dự án tại Khu Kinh tế Nhơn Hội như Nhơn Hội New City vẫn còn tương đối thấp so với khu vực khác. "Cùng với sự phát triển về công nghiệp, thị trường bất động sản cũng sôi động với làn sóng đón đầu cơ hội khi lực lượng lao động, đặc biệt là những chuyên gia nước ngoài về đây sinh sống và làm việc. Điều này sẽ cơ sở quan trọng giúp giá trị đầu tư vào Nhơn Hội New City tăng trưởng vượt bậc trong tương lai" – cô Lan Khanh, một nhà đầu tư tại dự án cho biết.

Cũng cần nói thêm, một lợi thế khác khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá cao Nhơn Hội New City chính là tính minh bạch của hồ sơ pháp lý dự án. Đây cũng là một bảo chứng khác cho câu chuyện an toàn pháp lý và hiệu quả đầu tư, trong bối cảnh chung nhiều nhà đầu tư từng ôm quả đắng khi trót xuống tiền với các dự án không đảm bảo về pháp lý.