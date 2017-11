Niềm vui nhân đôi trong từng gói kẹo Alpenliebe

Trúng iPhone 7 - “cầu được ước thấy”

Đó là câu chuyện của anh chàng điển trai Liêu Hoàng Vũ (Bình Thạnh, TP.HCM). Vợ chồng Vũ tình cờ biết đến CTKM “Trúng 7 iPhone 7” của Alpenliebe trong một lần đi siêu thị. Cả hai quyết định thử vận may vì thấy cách thức tham gia quá đơn giản, lại có đến 434 giải thưởng. Không những thế, Vũ cho biết mình dùng iPhone 5 đã lâu, muốn được nâng cấp lên một chiếc điện thoại cao cấp hơn nhưng chưa có dịp. Và vận may đã gọi tên Liêu Hoàng Vũ chỉ với 10 thỏi kẹo Alpenliebe. “Trúng iPhone7 với mình đúng là cầu được ước thấy. Do làm việc trong ngành thu mua, thường xuyên phải email trao đổi với các đối tác nước ngoài vào buổi tối nên một chiếc iPhone 7 sẽ rất tiện lợi cho mình”, Hoàng Vũ hào hứng chia sẻ .

Ngay sau đó, anh đã nhanh chóng thông báo CTKM dễ chơi dễ trúng này đến đông đảo bạn bè của mình. Cùng suy nghĩ ấy, sau khi “trúng kép” 2 chiếc iPhone 7 liên tục trong 2 ngày 15 và 16/10, chị Kim Hồng (TP.HCM) cũng kêu gọi nhiều người thân, bạn bè tham gia và thầm mong may mắn sẽ mỉm cười với họ.

Liêu Hoàng Vũ trong ngày được trao thưởng chiếc iPhone 7 “cầu được ước thấy”

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Bình, trường hợp “nhắn thử trúng thiệt” của chàng trai 9X Từ Trường Sơn cũng khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Chính bản thân Sơn cũng không ngờ rằng chỉ với 2 gói kẹo Alpenliebe trong tay, bạn có thể trúng một phần thưởng vô cùng giá trị. Trường Sơn thành thật cho biết: “Em không ngờ mình được trao thưởng nhanh đến vậy. Em nhắn tin ngày hôm trước thì ngay hôm sau có kết quả luôn, rồi 4 ngày nữa thì điện thoại đã chuyển về tận tay ạ”.

Hoàng Vũ, Kim Hồng và Trường Sơn chỉ là ba trong số rất nhiều những khách hàng may mắn “nhặt” được iPhone 7 trong những gói hoặc thỏi kẹo Alpenliebe. Khởi động từ ngày 15/10, tính đến nay, đã có 210 chiếc iPhone trao đến tay những người chơi may mắn ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tính đến 13/11 đã có 210 chiếc iPhone 7 trao đến tay các khách hàng may mắn Tính đến 13/11 đã có 210 chiếc iPhone 7 trao đến tay các khách hàng may mắn

Giống như hiệu ứng Domino, CTKM “Trúng 7 iPhone 7 mỗi ngày” của Alpenliebe hiện đang được đông đảo khách hàng trên khắp cả nước hưởng ứng. Tuy nhiên, ít người biết rằng ẩn sau chương trình CTKM “khủng” này là một thông điệp cuộc sống sâu sắc cùng lời tri ân của nhãn hàng muốn gửi đến những người đã ủng hộ Alpenliebe trong nhiều năm qua.

Dạo trên mạng xã hội vào mỗi tối, không hiếm gặp những dòng tâm sự về những khó khăn, thách thức mà mọi người đang phải đối mặt trong cuộc sống: Chàng sinh viên lo lắng về buổi thuyết trình ngày mai, cô nhân viên văn phòng buồn bã vì một ngày làm việc không suôn sẻ… “Đó là lý do chúng tôi thực hiện một CTKM “dễ như ăn kẹo” để ai cũng dễ dàng tham gia và mang về cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Hơn nữa, với việc dành đến 434 chiếc iPhone 7 làm phần thưởng trong 62 ngày liên tiếp, chúng tôi mong muốn trao cơ hội và sự may mắn đến với thật nhiều khách hàng” - bà Tạ Thị Ninh Như, đại diện nhãn hàng Alpenliebe chia sẻ.

P.V