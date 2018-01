Nồi chảo Royal Elmich – mang an vui đến khắp mọi nhà

Định hướng theo giá trị và phong cách chuẩn mực của Châu Âu, tập đoàn Elmich Châu Âu đưa đến thị trường các sản phẩm gia dụng cao cấp, cam kết chất lượng và tôn vinh cuộc sống của mọi người khắp nơi trên Thế giới. Năm 2017, với sự ra đời của bộ nồi chảo Royal Elmich – đẳng cấp Châu Âu đích thực, đã thổi một làn gió mới đến thị trường, đặc biệt tại Việt Nam. Có thể nói, Royal Elmich là điển hình của những giá trị ưu việt dòng gia dụng cao cấp và mang đến sự bình an và niềm vui trọn vẹn cho mọi gia đình Việt.

Royal Elmich – phủ sứ tự nhiên tuyệt đối an toàn

Tất cả các sản phẩm nồi chảo của Royal Elmich đều được phủ sứ tự nhiên, chịu được 100.000 lần chà nhám, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe. Đây là dòng sản phẩm chống dính đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được đánh giá cao về lớp chống dính an toàn. Vì thế, khi cầm sản phẩm trên tay, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế, sang trọng của Royal Elmich. Lớp chống dính chịu nhiệt, sáng bóng, không xỉn màu cũng như bảo vệ an toàn trước sức tác động của axit, nhiệt trong quá trình đun nấu.

Công nghệ phủ sứ tự nhiên chịu được đến 100.000 lần chà nhám

Royal Elmich – cam kết bảo hành đến 25 tháng Với phủ sứ tự nhiên, bộ nồi chảo Royal Elmich nói không với các chất hóa học gây ung thư (PFOA, APEO) vốn là mối lo lắng lớn nhất của người dùng. Viện An toàn Thực phẩm Ostrava (Cộng hòa Séc) đã cấp chứng nhận tuyệt đối an toàn cho dòng sản phẩm Royal của Elmich.Royal Elmich – cam kết bảo hành đến 25 tháng

Một giá trị nổi bật của bộ nồi chảo Royal Elmich làm bà nội trợ vô cùng yêu thích là cam kết bảo hành. Với thời gian bảo hành đến 25 tháng cho phần sứ, Royal Elmich là một tuyên bố mạnh mẽ về chất lượng với thị trường. Nếu sứ tự nhiên mang đến sự an toàn tuyệt đối thì cam kết bảo hành của Elmich một lần nữa gia tăng giá trị sử dụng sản phẩm Elmich. Tại thị trường Việt Nam, hiện chỉ có Elmich dám bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với giá trị thiết thực và cụ thể như vậy.

Royal Elmich – sang trọng và tiết kiệm 30% nhiên liệu

Với phong cách và đẳng cấp Châu Âu, nồi chảo Royal Elmich mang đến một vẻ đẹp chuẩn mực, tinh tê và sang trọng. Vì thế, Royal Elmich không chỉ là vật dụng nấu bếp mà còn là đồ vật trang trí cho bếp ấm.

Royal với đáy từ Full induction giúp tiết kiệm đến 30% nhiên liệu Hơn thế nữa, bộ nồi chảo Royal với đáy từ hàn kín (Full induction, 100 bề mặt có khả năng bắt từ. Chính vì thế Royal Elmich giúp tối ưu hiệu suất bắt nhiệt lên đến 95% và tiết kiệm 30% nhiên liệu. Đặc tính này của Royal Elmich đã tạo nên cơn sốt với người tiêu dùng. Lần đầu tiên, cộng đồng Việt được hưởng thụ một sản phẩm cao cấp tuyệt đẹp mà lại mang đến cả hiệu quả kinh tế. Vì thế, sẽ không quá lời khi khẳng định, bộ nồi chảo Royal Elmich là món quà sang nên có cho mọi gia đình. Sản phẩm Royal Elmich có thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế, được chứng nhận an toàn cho sức khỏe của Châu Âu Được Viện An toàn Thực phẩm Ostrava (Cộng hòa Séc) cấp chứng nhận tuyệt đối an toàn cho dòng sản phẩm Royal của Elmich, bộ nồi chảo Royal Elmich một lần nữa thể hiện vị thế mới trên thị trường. Và khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Royal Elmich. Royal Elmich đang trở thành giải pháp tối ưu cho cộng đồng khi vấn nạn chảo trôi nổi, không nguồn gốc rõ ràng với chất chống dính có nguy cơ gây ung thư đang diễn ra từng ngày. Royal Elmich - không lo bị nóng phần quai cán Ứng dụng công nghệ Stop – hot, nồi chảo Royal Elmich giải quyết được sự lo lắng của người dùng về nỗi lo bị nóng tại quai cán. Công nghệ này giúp ích rất nhiều cho cộng đồng, đặc biệt các bà nội trợ. Giờ đây, với Royal Elmich, bạn không cần dùng đến miếng lót khi bắc nồi chảo. Điều này giúp tránh tối đa nguy cơ rủi ro trong việc đun nấu cho chị em, và các thao tác nấu nướng sẽ nhanh gọn hơn, nhất là khi sử dụng trong thời gian dài và liên tục để rán nấu. Những ưu điểm vượt trội của Royal Elmich làm Tết thêm vui Với những giá trị duy nhất và tuyệt vời trên, nghĩ đến Royal Elmich là nghĩ đến bình an và niềm vui trọn vẹn. Bộ nồi chảo Royal Elmich xứng đáng với sự lựa chọn của mọi gia đình Việt. Tết Mậu Tuất đang đến thật gần, nhà nhà sắm Tết, Royal Elmich cũng là món quà sang thay ngàn lời chúc đầu năm.

P.V