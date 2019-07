Ô tô, dầu thô là hai mặt hàng đóng thuế nhiều nhất 6 tháng đầu năm

Quảng cáo

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2019, số thu của ngành Hải quan đạt 175.522 tỷ đồng, tăng 28.602 tỷ đồng (tương đương tăng 19,4%) so với cùng kỳ 2018.



Số thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ là tăng thu từ hai nhóm hàng chính là dầu thô và ô tô nguyên chiếc.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 75,31 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,63 tỷ USD, tăng 516% về lượng và tăng 417% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 21.515 tỷ đồng, tăng 17.415 tỷ đồng, tương đương tăng 424,77% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng dầu thô nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 4,38 triệu tấn, trị giá đạt 2,07 tỷ USD, tăng 272% về lượng và tăng 249% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 4.955 tỷ đồng, tăng 3.621 tỷ đồng, tương đương tăng 271,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số thu từ 2 mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm đạt 26.470 tỷ đồng, tăng 21.036 tỷ đồng (tương đương tăng 387%) so với cùng kỳ năm trước.

Số thu từ hàng hóa khác đạt 149.052 tỷ đồng, tăng 7.537 tỷ đồng (tương đương tăng 5,32%) so với cùng kỳ năm trước (141.516 tỷ đồng).

Số thu NSNN nửa đầu năm 2019 của các đơn vị tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2018 gồm có các Cục Hải quan: Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nam Ninh, Long An, Lạng Sơn, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị, An Giang.

Các đơn vị có số thu NSNN đạt trên 5000 tỷ và đạt trên 50% chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao trong sáu tháng đầu năm 2019 gồm có các Cục Hải quan: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh.

Cục Hải quan TP.HCM là một trong những địa phương hưởng lợi nhiều nhất từ mặt hàng ô tô nhập khẩu. Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM cho hay, 6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua địa bàn đạt 54 tỷ USD, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến ngày 30/6/2019, số thu của Hải quan TPHCM đạt 57.913 tỷ đồng, đạt 53% dự toán pháp lệnh và đạt 51% chỉ tiêu phấn đấu (112.900 tỷ đồng), tăng 8.355 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đánh giá của Cục Hải quan TPHCM, số thu trên chủ yếu chỉ dựa vào kim ngạch ôtô, xe máy và một số nhóm hàng khác. Chẳng hạn, chỉ tính riêng mặt hàng ô tô, xe máy nhập khẩu đã tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 8.500 tỷ đồng.

Trong đó, 6 tháng đầu năm 2019, xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu đạt kim ngạch 131,3 triệu USD, với 6.400 xe, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ 2018, tăng thu cho NSNN khoảng 7.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, mặt hàng xe máy nhập khẩu đạt kim ngạch 158 triệu USD, với 68.200 xe, tăng 111% so với cùng kỳ 2018; Tăng thu cho NSNN so với cùng kỳ năm 2018 ước khoảng 1.500 tỷ đồng.

Tuấn Nguyễn