Ôtô Ấn Độ bất ngờ về Việt Nam sau thời gian vắng bóng

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tuần qua (từ 27/7 đến 2/8), cả nước có 1.935 ô tô đăng ký nhập về, tổng trị giá đạt 39,7 triệu USD. Như vậy, lượng xe nhập về tăng gấp 3,3 lần so với tuần liền kề trước đó (570 xe với tổng trị giá đạt 13,7 triệu USD).

Trong số xe này, xe Thái Lan chiếm tới 76%, tương đương 1.469 chiếc. Tiếp đó là Indonesia với 306 xe, 81 chiếc từ Hàn Quốc, 54 chiếc từ Ấn Độ, 10 chiếc của Thổ Nhĩ Kỳ, 9 chiếc của Trung Quốc, 3 chiếc của Nhật Bản…

Xét về chủng loại, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 1.058 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu, với trị giá đạt 19,6 triệu USD.

Về xuất xứ, có 894 chiếc xuất xứ Thái Lan; tiếp theo là Indonesia (105 xe), Ấn Độ (54 xe). Như vậy, 100% ô tô nhập từ Ấn Độ là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Việc nhập khẩu trở lại của ô tô xuất xứ Ấn Độ sau nhiều tháng vắng bóng là một thông tin đáng chú ý trong hoạt động nhập khẩu ô tô tuần qua.

Xe ô tô tải các loại có 769 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu, với trị giá đạt gần 11,87 triệu USD. Trong đó, 565 chiếc xuất xứ Thái Lan, 201 chiếc xuất xứ Indonesia.

Đối với ô tô chuyên dụng, có 104 chiếc, với trị giá khai báo gần 8,3 triệu USD. Trong đó, chủ yếu xe có xuất xứ Hàn Quốc với 79 chiếc, xuất xứ Thái Lan 10 chiếc, xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ 10 chiếc, xuất xứ Trung Quốc với 5 chiếc…

Tuần qua, cả nước chỉ nhập duy nhất 1 ô tô trên 9 chỗ ngồi và có xuất xứ Trung Quốc. Chiếc xe này được nhập qua khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu phụ tùng, linh kiện ô tô của cả nước đạt 53,9 triệu USD.

Mặt hàng này được nhập từ nhiều thị trường như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ...

Tính chung 6 thị trường kể trên chiếm tỷ trọng hơn 90% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tuần qua.

Trước đó, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, hế t 6 tháng đầu năm 2018, lượng xe từ Mỹ, Nhật, Đức hay Hàn Quốc chỉ đạt lượng nhập bằng 15 - 30% so với cùng kỳ năm trước. Đơn cử như Hàn Quốc 5 tháng đầu năm nay chỉ NK 113 xe (so với 4.381 xe cùng kỳ năm trước); Hoa Kỳ chỉ có 60 xe được nhập (so với 1.374 xe), hay thị trường Nhật Bản cũng chỉ có 262 xe (so với 835 xe)…

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay không có một chiếc xe nào nhập từ thị trường Ấn Độ, trong khi cùng kỳ năm trước nhập tới 5.058 xe.

Tuấn Nguyễn