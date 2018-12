Phạt hành chính nhân viên an ninh trong vụ gây rối sân bay Thọ Xuân

Theo đó, sau khi tiến hành bình giảng vào cuối tuần trước, các bên đã đi tới kết luận, lực lượng An ninh cơ động sân bay Thọ Xuân đã phản ứng kịp thời để ngăn chặn các đối tượng gây rối. Tuy nhiên, lực lượng An ninh kiểm soát và An ninh soi chiếu chưa thực hiện đúng chức trách được giao. Do đó, cơ quan hữu quan thực hiện xử phạt hành chính theo quy định.



Đồng thời, Cảng vụ cũng yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, để xử lý tốt hơn trong các sự cố về sau.



Trước đó, khoảng 14h20 ngày 23/11/2018, tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), các đối tượng: Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị, Lê Trung Dũng đều thường trú ở Thanh Hoá, ra sân bay Thọ Xuân tiễn người quen đi TPHCM trên chuyến bay khởi hành lúc 15h05’ cùng ngày.



Sau khi nhờ nhân viên hàng không Lê Thị Giang chụp ảnh, đã đề nghị được chụp ảnh cùng chị, nhưng bị từ chối, nên nhóm này đã đuổi đánh chị Giang. Sau đó, 3 đối tượng trên còn đánh cả những người vào can ngăn.



Cả 3 đối tượng sau đó đã bị lực lượng kiểm soát an ninh sân bay Thọ Xuân khống chế, lập biên bản và bàn giao Đồn Công an Mục Sơn - Thanh Hóa xử lý.



Ngay sau đó, Bộ GTVT, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản chỉ đạo các lực lượng liên quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.







Lê Hữu Việt