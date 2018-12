Vụ gây rối ở sân bay Thọ Xuân: Không dung túng mọi hành vi côn đồ

Ông Tô Tử Hùng cho biết, khi xảy ra bất kể vụ việc nào liên quan tới hàng không đều phải bình giảng, tìm hiểu nguyên nhân để rút kinh nghiệm, không để xảy ra trong tương lai. Vụ việc gây rối ở sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá) gần đây cũng phải bình giảng nguyên nhân và rút kinh nghiệm.

Khi vụ việc gây rối ở sân bay Thọ Xuân xảy ra, có ý kiến cho rằng, lực lượng an ninh ở sân bay này phản ứng chậm, quan điểm của ông thế nào?

Vụ việc gây rối ở sân bay Thọ Xuân các bên đang họp giảng bình, rút kinh nghiệm, chi tiết phải đợi báo cáo, giờ tôi cũng chưa có thông tin. Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã mời chuyên gia an ninh đánh giá và xem lại băng ghi hình, có thể thấy lực lượng An ninh cơ động đã kịp thời khống chế các đối tượng. Tuy nhiên, còn phải đánh giá thêm phản ứng của các lực lượng an ninh khác đã kịp thời chưa (bộ phận an ninh kiểm soát và an ninh soi chiếu). Mỗi lực lượng có nhiệm vụ khác nhau và trong một số tình huống có thể các đối tượng đánh lạc hướng để nhằm vào mục tiêu khác. Cụ thể ra sao vẫn phải chờ kết quả bình giảng đang diễn ra.

Có ý kiến cho rằng, lực lượng an ninh sân bay Thọ Xuân là người địa phương, quen biết các đối tượng gây rối, nên có e dè, sợ bị trả thù, ông có nghe thông tin này?

Tôi có nghe thông tin đó, nhưng vụ việc đang được bình giảng, phải đợi báo cáo chính thức từ phía cảng vụ và điều tra từ phía công an, khi đó mới kết luận được có e dè, nể nang khi xử lý vụ việc hay không. Tuy nhiên, qua chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND tỉnh Thanh Hoá và công an tỉnh này, tôi thấy sự quyết liệt trong xử lý vụ việc. Chúng ta không dung túng cho mọi hành vi côn đồ để bắt nạt người yếu như vụ việc ở sân bay Thọ Xuân.

Phải chăng mức phạt với hành vi gây rối ở sân bay chưa cao, chưa đủ răn đe?

Hành vi vi phạm hành chính ở sân bay được xử phạt theo Nghị định 147/2013 của Chính phủ. Nghị định quy định cụ thể về hành vi và tiền phạt, hình phạt bổ sung như cấm bay, kiểm tra trực quan để ngăn ngừa vi phạm, rủi ro. Thời gian qua nhiều hành khách có thể do chưa hiểu rõ về lời đùa, hành động của mình có thể gây rủi ro cho người khác nên vẫn làm. Chúng tôi mong mọi người chọn đường hàng không cần hiểu lĩnh vực này có rất nhiều yêu cầu, hạn chế với hành khách, tất cả vì sự an toàn của chính chúng ta. Không thể vì sự ích kỷ của mình mà gây ảnh hưởng tới những người khác.

Thủ tướng đã quyết định đưa các sân bay quan trọng vào danh mục địa bàn trọng yếu cần bảo vệ đặc biệt, điều này giúp gì cho đảm bảo an ninh hàng không thời gian tới, thưa ông?

Trên thế giới, sân bay là một trong các mục tiêu của tấn công khủng bố, nên các quốc gia đều bảo vệ đặc biệt với sân bay. Với nước ta, mới đây Thủ tướng đã quyết định đưa sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào danh mục địa bàn trọng yếu cần bảo vệ an ninh đặc biệt. Điều này giúp các sân bay sẽ được bảo vệ tốt hơn với sự tham gia của lực lượng công an, đồng nghĩa đối tượng nào có hành vi gây rối sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Cục Hàng không, năm 2017, cả nước có 10 vụ gây rối, đe dọa hành khách và nhân viên hàng không. Trong 11 tháng đầu năm 2018, con số này đã tăng lên 13 vụ (chưa kể 5-6 vụ có lời nói đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không có nguy cơ dẫn tới đánh nhau).

Lê Hữu Việt