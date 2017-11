Phó Thủ tướng: 'Chính phủ nói không với tăng trần nợ công'

Xử lý nợ công là vấn đề nan giải

Sáng 16/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có báo cáo thêm với Quốc hội về việc quản lý thu chi ngân sách nhà nước gắn với bảo đảm an toàn bền vững nợ công trong giai đoạn từ nay tới năm 2020. Theo Phó Thủ tướng hiện nay nợ công ở mức 62,6% dưới mức trần cho phép của QH là 65%, trong đó, nợ của Chính phủ đang là 51,8%, tỷ lệ chi trả nợ vay trên GDP là 25%.

Trong giai đoạn này, Chính phủ phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững vừa tập trung giải quyết những yếu kém tích tụ từ nhiều năm trước. Trong khi đó, dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ chật hẹp và kinh tế thế giới còn khó khăn nên xử lý nợ công là vấn đề nan giải.

“Nhiều thành viên của Chính phủ và Đại biểu Quốc hội đã khuyến cáo Chính phủ trình Trung ương và Quốc hội nới trần nợ công để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tính toán kỹ và thấy rằng trần nợ công chỉ là một yếu tố và quan trọng là khả năng trả nợ. Tổng trả nợ từ ngân sách và vay trả nợ không được quá 25% so với tổng thu ngân sách. Do đó, Chính phủ nói không với tăng trần nợ công”, Phó Thủ tướng cho biết.

Quan trọng là hiệu quả sử dụng vốn vay

Để bảo đảm toàn nợ công, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì xây dựng đề án cơ cấu lại thu chi ngân sách gắn với quản lý an toàn nợ công và Bộ chính trị đã thông qua Nghị quyết số 07 về vấn đề này.

Chính phủ cũng trình QH kế hoạch về đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính công trung hạn với mục đích bảo đảm cân đối ngân sách là tích cực nhất, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Theo đó, quy mô nợ công không quá 65%, nợ Chính phủ không quá 54%, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50%.

Về giải pháp Phó Thủ tướng cho rằng cần đẩy mạnh tái cơ cấu gắn đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả cạnh tranh để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. “Chính phủ tán thành ý kiến đại biểu quốc hội rằng vay không quan trọng mà quan trọng là hiệu quả sử dụng vốn vay. Chúng ta vay để không thể tụt lại nhưng phải phát triển bền vững đối với ba trụ cột kinh tế- xã hội và môi trường, trong đó có nợ công”, Phó Thủ tướng nói.

Một giải pháp nữa cũng được Phó Thủ tướng nêu ra là từng bước cơ cấu lại chi ngân sách, giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Trước đây mỗi năm chi thường xuyên chiếm tới gần 70% tổng mức chi ngân sách nhà nước thì năm 2017 chỉ còn chiếm 64,9% và dự kiến năm 2018 giảm còn 64% và tiếp tục giảm trong những năm tới.

Văn Kiên