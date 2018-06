Phù phép cà phê không nguồn gốc thành 'cà phê chồn' hàng công ty

Thu giữ cà phê bột đã đóng gói làm giả nhãn hiệu cà phê "xịn" và nhiều bao bì in nhãn mác cà phê tại TPHCM chưa kịp sử dụng

Chiều 27/6, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa phát hiện một cơ sở sản xuất cà phê với số lượng lớn giả thương hiệu công ty tại TPHCM để lừa dối người tiêu dùng.

Công an kiểm tra hiện trường sản xuất cà phê giả nhãn mác phi pháp

Trước đó, ngày 25/6, công an kiểm tra cơ sở sản xuất đóng tại nhà ông Nguyễn Văn Linh, (29 tuổi, thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) do có những điểm nghi vấn. Qua đó, công an phát hiện Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi) đang đóng gói cà phê bột không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Điều Hòa (trụ sở đóng tại TPHCM).

Công an làm việc với những người liên quan làm cà phê giả nhãn mác, nhằm phục vụ công tác điều tra

Tiếp tục kiểm tra tại địa chỉ này, lực lượng công an còn thu giữ hơn 500kg cà phê hạt, 30kg cà phê bột, 32 bao cà phê bột đã đóng gói và trên 3,5 kg bao bì mang nhãn hiệu Công ty Điều Hòa, cùng một số vật dụng khác. Tất cả số cà phê nêu trên đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục mở rộng điều tra hành vi sản xuất hàng giả của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn