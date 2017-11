Quốc hội thảo luận về đặc khu hành chính - kinh tế: Đừng để cảnh “hai mẹ, hai cha”

Các địa bàn dự kiến thành lập 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (đặc khu) đều là những nơi có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Do đó, đề nghị làm rõ vấn đề bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và tác động của tình hình an ninh chính trị trong khu vực đến sự phát triển ổn định của các đơn vị này. Bên cạnh đó, việc phát triển đơn vị đặc khu dự kiến sẽ gắn với các dự án quy mô lớn, vì vậy cần đánh giá về tác động đối với việc bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đặc biệt là tài nguyên biển đảo và rừng phòng hộ ở các khu vực này (trích Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật)