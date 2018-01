Rau xanh, thịt lợn ở chợ truyền thống Hà Nội tăng giá vì rét

Theo khảo sát của phóng viên tại các chợ truyền thống tại Hà Nội như: Định Công, Nhật Tân, Kim Liên, Thành Công, Châu Long, Phùng Khoang... giá các loại rau xanh, kể cả các loại rau chính vụ đông đang "đứng" ở mức cao. Cụ thể, cải ngồng, cải xanh giá 20.000 đồng/kg; Cải bắp loại ngon 12.000 đồng/kg; Rau cần 7.000 đồng/mớ...

Các loại súp lơ, su hào đang mùa thu hoạch, nhưng do thời tiết rét, rau không phát triển được, nên giá vẫn cao: Súp lơ loại nhỏ 13.000 đồng/cái, loại to 17.000 đồng/cái; Su hào 7.000 đồng/củ. Rẻ nhất tại các chợ hiện tại là cải đắng làm dưa, giá khoảng 8.000 đồng/kg, phần nõn non bên trong giá 15.000 đồng/kg. Theo tính toán của các bà nội trợ, chi phí mua rau cho 1 bữa ăn gia đình khoảng 4 người ở thời điểm này ít nhất phải 15.000 - 20.000 đồng, gấp đôi so với trước.

Chị Lan Anh, tiểu thương tại chợ Thành Công cho biết, giá rau tăng bởi trời lạnh, mưa nên rau ngoài bị dập còn không phát triển được. Nếu thời tiết còn lạnh thế này đến tết chắc giá sẽ còn lên chóng mặt.

Lý giải việc rau xanh tăng giá những ngày qua, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho rằng, trời lạnh, sương muối, nên rau sinh trưởng chậm, thậm chí một số loại rau chết, không cho thu hoạch.

Trước lo ngại của người dân về nguồn cung rau giảm như vậy, rất có thể dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất sắp liệu rau xanh sẽ tăng giá đột biến, đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết: Từ nay tới Tết Nguyên đán, thời gian còn khá dài, nên bà con nông dân cũng chủ động chuẩn bị nguồn rau cho dịp Tết. Hơn nữa, vòng quay của rau nhanh, ví dụ rau ăn lá từ 20 – 25 ngày, các giống rau lạnh như su hào, bắp cải 55 ngày... Do vậy, ngành nông nghiệp hoàn toàn không lo lắng nguồn cung rau xanh trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Bên cạnh mặt hàng rau xanh đang tăng giá từng ngày, các thực phẩm tươi sống cũng trong xu hướng tăng. Cụ thể, tại chợ Kim Liên, giá tôm sú lên 500.000-530.000 đồng/kg, tăng thêm từ 30.000-50.000 đồng/kg, tùy loại. Giá các mặt hàng mực, ghẹ cũng tăng thêm 20.000-30.000 đồng/kg; mực trứng lên 270.000 đồng/kg, ghẹ xanh lên 380.000-400.000 đồng/kg.

Riêng thịt lợn, giá tăng 27.000 - 35.000 đồng/kg lên: 120.000- 150.000 đồng/kg. Dự báo đến thời điểm Tết, giá lợn có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết. Một tiểu thương tại chợ Cầu Giấy cho biết, giá thịt lợn đã bắt đầu tăng từ tháng 12/2017, nay do giá rét kéo dài khiến thịt lợn bị đẩy lên có hôm tăng đến 40.000 đồng/kg.

Giá lợn tăng bất thường nhưng đại diện Bộ NN&PTNN cho rằng, năm nay, các sản phẩm chăn nuôi sẽ rất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Không những thế, người tiêu dùng đều được sử dụng sản phẩm thịt giá rẻ, chất lượng tốt. Đặc biệt dịp tết Nguyên đán này sản phẩm chăn nuôi rất dồi dào, không sợ khủng hoảng thiếu như các năm trước.

Tiến sỹ Trần Quang Tiến – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho biết, dự báo đợt rét đậm, rét hại lần này tại các tỉnh Bắc Bộ cũng như Thủ đô Hà Nội sẽ còn kéo dài đến hết ngày 14/1/2018 (tức ngày Chủ Nhật tuần này), trong đó khu vực núi cao cần đề phòng băng giá.

