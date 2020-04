Siêu thị giảm giá, thịt lợn rẻ hơn từ 5-15 ngàn đồng/kg

Quảng cáo

Theo khảo sát của PV tại các chợ truyền thống của Hà Nội như: Mễ Trì, Trung Văn (Nam Từ Liêm); Định Công (Hoàng Mai): giá thịt mông sấn đang được tiểu thương bán với giá 150.000 đồng/kg; thịt ba chỉ, bắp giò có giá 160.000 đồng/kg; sườn non, nạc vai có giá 180.000 đồng/kg… Tương tự, tại chợ Hà Đông, giá thịt lợn cũng chưa giảm, từ 150.000 - 180.000 đồng/kg.



Lý giải việc chưa giảm giá thịt lợn, chị Bích Thu, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Kim Liên cho hay: “Sáng nay lấy thịt mảnh vẫn giá 102.000 đồng/kg, chưa thấy giảm", Hàng lấy vào vẫn cao, buộc người bán chưa thể giảm giá khi tới tay người tiêu dùng. Mỗi kg thăn heo vẫn ở mức 150.000 - 160.000 đồng; sườn thăn 140.000 - 150.000 đồng; nạc vai 150.000 đồng; mông sấn 140.000 đồng...”.

Chợ truyền thống vẫn duy trì giá thịt lợn ở mức cao dù lợn hơi giảm.

Trong khi đó, siêu thị Big C niêm yết giá thịt lợn giảm từ: 6-25% tùy loại. Cụ thể: Thịt vai giảm 20%, còn 127.000 đồng/kg; Thịt nạc dăm giảm 10%, còn 149.000 đồng/kg; Thịt nạc thăn giảm 8%, còn 149.000 đồng / kg; Sườn non giảm 11%, còn 169.000 đồng / kg; Bắp giò heo giảm 9%, còn 142.000 đồng / kg; Thịt ba rọi giảm 14%, còn 145.900 đồng / kg; Cà chua nhồi thịt giảm 15%, còn 46.000 đồng / 500 gr; Khổ qua nhồi thịt giá giảm 16%, còn 52.000 đồng / 500 gr…

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail, cho biết: “Để thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ về bình ổn giá thịt lợn, và được sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, từ ngày 10/4/2020, Central Retail sẽ tham gia chương trình bình ổn giá với mức giảm từ 6%-25%. Mức giảm giá này trước mắt chúng tôi áp dụng cho tất cả các sản phẩm thịt lợn bán tại hệ thống siêu thị Big C miền Bắc. Tiếp theo đó, siêu thị Big C một thành viên của Central Retail sẽ tiếp tục theo dõi chuyển biến của thị trường và điều chỉnh phù hợp, Central Retail cam kết giá bán tại hệ thống Big C sẽ là giá tốt nhất đến tay người tiêu dùng”.

Siêu thị Big C giảm giá từ 6-25% giá thịt lợn từ ngày hôm nay.

Bảng giá Co.op Mart tiếp tục khuyến mãi thịt lợn. Sườn non lợn còn 238.000 đồng/kg; ba rọi rút sườn giảm còn 212.500 đồng/kg; chân bắp giò heo có giá 102.400 đồng/kg; dựng heo giá 108.000 đồng/kg…

Lotte cũng giảm giá thịt lợn. Cụ thể, thịt lợn xay 500gr giá 59.500 đồng; thịt đùi lợn 500gr còn 62.500 đồng; ba rọi heo 500gr có giá 92.500 đồng; cốt lết lợn 500gr giảm còn 66.000 đồng…



Ngày 10/4, giá thịt lợn hơi tại các tỉnh dao động ở mức: quanh mốc 76.000 - 80.000 đồng/kg.

Trước đó, từ 1/4, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lợn như Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco, Công ty chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty GreenFarm cùng 12 doanh nghiệp khác đồng loạt cho biết đã giảm giá lợn hơi xuống còn 70.000 đồng một kg. Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp chăn nuôi lớn giảm giá bán, tăng đàn, tái đàn, đồng thời cho phép tăng nhập khẩu thịt heo để kéo giá xuống.

Ngọc Mai