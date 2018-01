'Sốt' tờ 2 USD lì xì Tết in hình chó

Liên hệ với H - một người chuyên kinh doanh các loại tiền lưu niệm, người này cho biết, mặt hàng được bán nhiều nhất cho tới thời điểm hiện tại là tiền 2 USD hình con chó mạ vàng. “Đây là loại tiền được Bộ Tài chính Mỹ in ấn và phát hành nhằm phục vụ riêng nhu cầu lì xì Tết Âm lịch 2018 tại khu vực châu Á” – H. cho biết.

Một mặt của tờ tiền này có in hình 2 con chó mạ vàng và cất trong một bao da, có giấy chứng nhận bảo an chống hàng giả. Mỗi tờ tiền 2 USD in hình con chó có mức giá lên tới 400 – 500.000 đồng. Riêng với các tờ có số seri đẹp, mức giá tăng lên 700 – 800.000 đồng.

Mặc dù giá không hề rẻ, nhưng dân chơi "chịu chi" để làm quà lì xì Tết này

Một người bán hàng trên Facebook chào mời: “Tờ 2 USD hình chó em đang bán rất đắt hàng. Nếu chị thích số seri lộc phát như 6688, 6868… thì đồng giá 1,2 triệu đồng/tờ. Em chỉ còn chục tờ thôi, vài ngày nữa hết thì không biết lúc nào mới có hàng tiếp. Chị nên mua ngay hôm nay”. Anh này cũng cho hay, dù giá cao nhưng loại tiền số đẹp này chỉ có hạn, do đó thường xuyên trong tình trạng cháy hàng.

Cũng chuyên bán tiền lì xì Tết, anh Huân (ngụ Q. Bình Tân) còn có thêm chiêu khuyến mãi, thay vì bán lẻ như mọi năm thì đợt này, anh bán theo combo để ưu đãi cho khách. “Nếu khách mua lẻ giá sẽ cao hơn 10% nhưng mua theo combo thì có thể giảm 10-20%. Đến nay tôi đã bán được khoảng 1.000 tờ tiền in con chó của nhiều nước cho khách sỉ. Riêng với khách lẻ, mỗi ngày có khoảng 5-10 khách đến xem và mua” – Huân khoe.

Xu hình chó có giá từ 300.000 đồng/cặp

Trên các trang bán hàng online, các loại tiền xu lưu niệm hình con chó cũng được rao bán khá phong phú, với hàng chục loại xuất xứ từ nhiều quốc gia. Có thể kể đến, cặp tiền xu hình chó Úc mạ vàng và mạ bạc có giá 300.000 đồng/cặp. Mặt trước của đồng tiền này có in hình con chó với dòng chữ “Year of the Dog”, còn mặt sau là chân dung Nữ hoàng Elizabeth II.

Tiền xu hình con chó Đài Loan 2018 mang một màu sắc khác khi in hình ảnh chú chó khá dễ thương, giống phim hoạt hình với màu sắc bắt mắt, giá cả mềm hơn là 100.000 đồng/cặp. Theo các cửa hàng, loại tiền này chủ yếu được học sinh, sinh viên ưa thích và lựa chọn trong năm mới…

Vẫn là tiền in hình con chó nhưng ít màu sắc và kém bắt mắt hơn nên những loại tiền giấy của Macao, Belarus… sẽ có mức giá “mềm”, chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/tờ.

Đồng xu hình chó mạ vàng

Chị Lê Thị Thu, (trưởng phòng nhân sự một công ty nước ngoài, Q.1) khoe, vừa mua một bộ lưu niệm 20 tờ tiền triệu USD hình con chó có giá 600.000 đồng và 10 tờ 2 USD con chó mạ vàng 2018 có giá 5 triệu đồng. “Loại 2 USD tôi dùng tặng những người thân trong gia đình, tờ này mang lại nhiều may mắn và khá hiếm nên dù phải mua với giá cao gấp nhiều lần so với mệnh giá thông thường, nhưng vì lễ tết nên mua coi như tài lộc” – chị Thu bày tỏ.

Chính sở thích sưu tầm tiền lưu niệm in hình linh vật của năm đã khiến loại hình kinh doanh mặt hàng này đạt lợi nhuận không hề nhỏ. Theo tìm hiểu, nếu đặt mua lẻ qua website bán hàng online của nước ngoài như amazon.com, giá của loại tiền 2 USD in hình con chó khi về tay chỉ có giá khoảng 300.000 đồng, rẻ hơn từ 100 – 200.000 đồng/tờ so với giá bán trong nước.

Hiện trên thị trường có hai loại, tiền thật in hình con chó và loại thứ 2 là tiền kỷ niệm may mắn in hình linh vật này. Tiền may mắn in hình chó đa phần là tiền Mỹ, Australia, Bộ Tài Chính các nước này phát hành để người dân dùng tặng nhau trong dịp tết. Còn tiền thật là đồng 5 rúp in hình chó sói màu xanh của Belarus phát hành năm 1992 và tờ 500 talonu của Lithuania phát hành năm 1993.

