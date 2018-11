Tài sản Vietinbank tăng 1.500 lần sau 30 năm hoạt động

Global Finance vừa phát đi Công bố Bảng Xếp hạng Ngân hàng an toàn nhất xếp theo quốc gia năm 2018 (The Safest Banks By Country 2018). Đây là lần thứ 5 liên tiếp VietinBank vinh dự có tên trong danh sách này kể từ năm 2014.