Tài xế xe ôm công nghệ thu phụ phí gấp đôi tiền cước

Ngày 28/2, một khách hàng chia sẻ trên mạng xã hội về việc bị thu phụ phí quá cao cho một chuyến xe ôm đặt qua ứng dụng Be. Theo đó, tài xế Đ.V.N. nhận chuyến đi của khách với quãng đường 4,4km, cước phí là 24.000 đồng, sau khi khuyến mại còn lại 20.000 đồng.Tuy nhiên, tài xế lại thu phụ phí của khách lên tới 50.000 đồng. Tổng số tiền khách phải trả là 70.000 đồng.Thấy vô lý, khách hàng đã chụp lại màn hình chi tiết chuyến đi và chia sẻ để hỏi mọi người về tình huống này.Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công ty CP Be Group (chủ sở hữu ứng dụng Be) đã yêu cầu xác minh xử lý. Sau đó, tài xế N. đã phải trả lại tiền và xin lỗi hành khách.Theo đại diện Be Group, phụ phí là khoản tiền thoả thuận giữa tài xế và hành khách, thông thường đây là khoản tiền để trả phí cầu đường, phí ra vào sân bay, hoặc tính cho thời gian chờ khách trong quá trình thực hiện chuyến đi. Tuy nhiên, trường hợp trên do lỗi của tài xế nên đã yêu cầu hoàn trả và xin lỗi khách.Hiện, do ảnh hưởng của dịch virus Covid-19, nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng đã giảm đáng kể so với trước, điều này khiến các doanh nghiệp vận tải tụt giảm doanh thu, trong khi tài xế cũng vắng khách nên thu nhập giảm.

Phạm Thanh